花錢贖身？拘留近三個月 涉貪沙國富豪親王獲釋

2018年01月28日 05:08 中時電子報 高德順

沙烏地阿拉伯王儲去年11月以肅貪之名逮捕多名親王與政界大咖。遭逮捕拘留近3個月的億萬富豪阿瓦里德親王，周六(27日)證實獲釋。目前無法得知當局是否「有條件」釋放他。

沙國打擊貪腐，去年11月4日以來陸續有350名涉嫌貪腐的企業大亨和部會首長，被羈押在利雅德五星級麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）；其中，包括有「中東股神」、沙國巴菲特（Warren Buffett）之稱的阿瓦里德親王（Al-waleed bin Talal）。他是最近一位被釋放的在押名人，之前已有多人陸續獲釋。

巧的是，阿瓦里德獲釋前，才在被拘禁的5星級飯店套房內，首度接受路透社30分鐘獨家專訪。對於外傳沙國當局對他開價60億美元，以贖回自由身。他強調，沒有如外界所指，必須上繳政府任何資產，以換回自由。他矢口堅持未涉及任何貪污行為，宣稱被捕只是一場「誤會」，很快就會獲釋。

目前無法得知當局是否「有條件」釋放他。根據路透社，一位沙國高級官員說，阿里瓦德親王在與總檢察長達成財務協議後獲釋，但官員沒有透露協議的細節。

另外，彭博報導，外傳因為已與部分被捕人員達成協議，沙國當局本周將釋放包括中東廣播中心創辦人瓦利德（Waleed Al-Ibrahim）及房地產大亨法瓦茲（Fawaz Al Hokair）。

(中時電子報)