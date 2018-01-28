周日中部以北有雨、18縣市強風特報！晚上冷氣團到、下週探10度

2018年01月28日 06:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

周日放假去，然天空不作美！今（28日）白天受鋒面影響，天氣開始轉變，台灣中部以北及東北部地區將轉為有陣雨的天氣，並有局部大雨發生的機率。氣象局今早也針對18縣市發布陸上強風特報。另今晚變天，冷氣團下南下，各地區晚間氣溫會逐漸下降，低溫下降14度。另今天高屏地區空氣品質差，為橘色提醒。

氣象局今（28日）早也針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今（２８）日鋒面通過，馬祖有陣雨，台灣中部以北及東北部地區亦將轉為有陣雨的天氣，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨；晚起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降。

氣溫方面，今日北部整天稍涼，白天高溫約19、20度，其他地區則可來到22、23度，高屏地區甚至有25、26度。然晚間開始，強烈大陸冷氣團南下，今晚低溫下探14度。

週一溫度更低將下探12度，且有雨，屬於濕冷天氣，週三降雨減少轉乾冷，但週四到週五受到寒流影響，溫度將會下探到10度，預計在2月8日前溫度都會偏低。氣象局提醒，未來這一週都屬偏冷，外出需做好保暖工作。

此外，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有８至９級強陣風；臺灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；臺灣東半部（含綠島、蘭嶼）、北部地區及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今天高屏地區為橘色提醒，中部、雲嘉南為普通；北部、竹苗、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖為良好等級。

(中時電子報)