三芝2社區參與農村再生！保育有成變好美

2018年01月28日 06:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新北市三芝區共榮及安康社區藉由里山橋串聯八連溪兩岸社區居民們的生活、生態及生產，展現共同生活圈的樣貌，並代表新北市角逐農委會第一屆金牌農村競賽全國，決賽初審名單於日前公佈，是全台22個農村獲選進入複審的一員，為爭取成為全國金牌農村又邁進一步。

三芝共榮及安康社區參與農村再生計畫，從培根開始至今，歷經十二年從無到有，其中生態環境保護的營造活動，復育原生生物種6種及民俗植物18種，例如臺灣原生國寶級的河口水生植物-穗花棋盤腳及拉都希氏赤蛙、中國樹蟾等，造就了社區植物多樣化、生物多樣性的生態環境；營造梯田復育及污水淨化，利用自然環境與水生植物，以6道手續（沉澱、過濾、供氧、滅菌、降溫、分解），降低環境汙染，並成為社區特色景觀池提供生態觀賞規劃；荒蕪梯田從14公頃減至9.4公頃，友善耕作面積從1.3公頃增加至23公頃，而社區內少量的荒蕪農地提供為生物棲息的地方，如蛙類、鳥類、果狸等，逐步建構完整的生態環境。

幕後推手老林義峰老師表示，參與金牌農村競賽，進入複賽即是鼓勵，這份榮耀將作為延續社區居民們團結一心的力量，最終目的還是希望邁向里山願景，實現社會與自然和諧共生的理想。共榮及安康社區，讓我們感受到生態對社區所衍生的無限生機，社區常態性舉辦生態維護宣導活動，還有在地居民分享社區生態維護經驗。

農業局局長李玟表示，生態保育對農村社區而言是極為重要的發展面向，金牌農村的精神便是要喚起大眾對環境的重視，強調生態、生活及生產的農村風貌，鼓勵農村彼此互相學習成長外，最重要的是朝向里山里海生態系的實踐。歡迎民眾帶著小朋友前來共榮及安康社區一探究竟，融入在地，體驗農村生活、探索各種生態物種之奧妙。

(中時電子報)