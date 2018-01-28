紙業集團有愛！響應動物認養計畫！讓紅毛猩猩在台灣更幸福

2018年01月28日 07:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓紅毛猩猩在台灣更幸福！為推廣生態資源保育與落實深耕台灣永續發展，全球十大紙業集團之一的APP亞洲漿紙（Asia Pulp & Paper，簡稱APP）響應台北市立動物園動物認養計畫，贊助紅毛猩猩（人猿）保育工作，呼籲民眾重視自然生態及野生動物保育的重要性。

台北市立動物園自105年起協助推動亞洲區人猿族群管理計畫(Orangutan Regional Species Management Program in Asia)，由於單一動物園無法有效地維持圈養族群安全個體數、基因多樣性並且避免近親繁殖，需要動物園間合作進行族群管理，以確保域外族群存續、同時保有健康的年齡結構及維持基因多樣性。

APP漿紙企業認養儀式。（台北市立動物園提供）

透過持續追蹤記錄、定期更新族群資料，以及利用電腦軟體分析族群結構，並根據個體親緣關係提出繁殖計畫，包含配對及動物調度建議，以達成域外族群基因多樣性90%能維持超過100年以上的目標。

合力完成麻布袋藏食道具。（台北市立動物園提供）

本次APP贊助的保育經費，將投入紅毛猩猩族群管理工作，讓紅毛猩猩獲得最理想的配對並繁衍下一代，維持圈養族群健康，並期望有朝一日能將域外族群再引入原棲地。台北市立動物園園長金仕謙表示：「動物園肩負有保育及研究的始命，更是重要的生命教育場地，藉由與企業合作來推廣生態教育，希望大人小孩一起從台灣看世界，了解並關心野生動物。」

高雋區長分享紅毛猩猩保育議題。（台北市立動物園提供）

紅毛猩猩的英文Orangutan源自於馬來語「Orang-utan」，結合人（orang）與森林（utan），意指「森林中的人」，由於全身批著紅色的毛髮，因此被稱為「紅毛猩猩」。

認養人製作麻布袋藏食道具。（台北市立動物園提供）

紅毛猩猩生活在印尼與馬來西亞熱帶雨林裡，因為棲地破壞，獵人捕捉，近半個世紀以來野外族群數量減損了超過70%，讓紅毛猩猩成為極度瀕危物種。由於紅毛猩猩生性聰穎，幼體看似溫馴可愛，早年曾被大量輸入台灣等國家當作寵物飼養，後來則陸續遭受棄養的命運。台北市立動物園也因此收容了許多紅毛猩猩，至今持續推展紅毛猩猩的研究及保育工作未曾停歇。

台北市立動物園27日舉辦「紅毛猩猩保育暨認養人回娘家活動」，邀請30位動物認養人參與，由專業保育員解說紅毛猩猩的習性、生態環境與動物保育的重要性。課程中學員親自體驗製作紅毛猩猩行為豐富化道具「藏食麻布包」，麻布包裡藏著紅毛猩猩最愛吃的堅果及果乾等食物，讓紅毛猩猩透過尋找食物的過程增加進食及活動時間豐富行為表現。

台北市立動物園園長金仕謙與APP集團旗下在台灣銷售家庭用紙產品的「金盛世紙業有限公司」業務協理陳信宏共同出席今日的認養活動。APP以實際的行動支持台北市立動物園動物認養計畫，也呼籲大眾正視生態保育的重要。

APP從2013年開始執行「森林保護政策」（FCP），以科學造林解決原料問題，採用「林、漿、紙一體化」的經營策略。APP將保護珍貴的天然資源納入企業發展永續經營策略核心，並對環境保護、生物多樣性以及社區權益維護方面提出承諾。 APP日後也將持續投入森林復育，繼續推廣對地球永續的重視與行動，為下一代守護和創造更美好的未來。

(中時電子報)