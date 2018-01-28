1月28日三大報頭條要聞

三大報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

緩聘任管中閔案 民進黨理虧撤案

準台大校長管中閔適任與否爭議逐漸釐清，台大師生也發起連署，抗議政治力介入台大，堅守大學自主，民進黨團柯建銘證實，前天與國民黨團討論過後，已經決定撤回主決議，明天黨團大會將會向黨團成員報告。

台灣地方首長第一人！柯P31日登歐洲議會演說

台北市長柯文哲27日啟程前往歐洲4國參訪，此行最大重點是他31日將到位於比利時布魯塞爾的歐洲議會沙龍，發表包括「台灣價值」等內容的15分鐘演說，成為台灣史上首位登上歐盟議會演講的地方首長，已有30多位議員報名要聽演講，此舉也展現柯P攻取2020總統大位的企圖與高度。

歐洲力量不亞於美國！柯拋歐向 台灣不能唯美是從

台北市長柯文哲27日清晨啟程赴歐訪問，展開為期11天的產業交流，經貿代表團除了市府團隊，還包括19位產業界人士參與，柯文哲強調，以世界政治版圖來看，歐洲力量不亞於美國，台灣對歐洲應該花更大心力去連結，顯見他想「歐向」的決心。

◎工商時報

13檔外資買不停 強恆強

國際熱錢不斷湧進，外資積極回補台股，年初來累計買超集中市場達737.5億元，除大量押寶面板雙虎外，對頎邦、中美晶等共13檔也持續加碼，推升個股漲幅勝過大盤，投資人可趁封關前搶搭外資熱錢順風車。

美股連4紅 3大指數全攻頂

美國去年第4季GDP增幅不到3％令人失望，但無礙美股氣勢，受惠英特爾等企業財報亮眼加持，加上美元續弱嘉惠跨國企業，上周五美股三大指數同創收盤新高，連續4周收紅也寫下2016年以來最佳紀錄。

iX夠貴氣 蘋果上季營收拚新高

儘管iPhone降速延長電池壽命風波及匯回海外現金等訊息，讓蘋果惹了一身腥，但預定下月1日（周四）發布的上季財報，拜iPhone X的高單價拉抬營收所賜，分析師仍看好該季業績可望報喜，營收將再創新高。

◎旺報

砍176春節加班機 台觀光損9億！2萬陸客恐無法成行 業者急如熱鍋螞蟻

民航局至27日仍未批准東方和廈門兩家陸籍航空公司共176班春節加班機申請。台北旅遊業者表示，原本預估今年2月來台陸客可望較去年增加4到5萬人次，其中約有1.5到2萬人次透過加班機來台，目前看來搭加班機來台成行機會越來越渺茫，若176班機全被「卡」，旅遊觀光損失慘重，估計這個春節旺季，至少減少7億元（新台幣，下同）收入。

陸客團購物店紛收攤 逾萬人失業

陸客來台大減，陸客團購物店業者寶得利公司已結束大部分台灣購物店生意，轉往東南亞開購物店，首站馬來西亞據點本月23日開業。而受到陸客大量流失，無力走出去的許多購物店，早已撐不下去而被迫關門，估計購物店這2年來已由高峰的150家，關掉只剩下約50家，約造成逾萬名從業人員失業。

駁回加班機？ 陸委會：不會越俎代庖

陸籍東方和廈門兩家航空公司向我方申請共176班加班機，民航局至27日晚仍未批准。由於1月29日是審核首班春節加班機的最後期限，傳出在等不到陸方善意下，陸委會主委張小月將正式駁回申請，對此陸委會澄清，不會越俎代庖，但也尊重及支持民航局的決定。

(中時電子報)

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