英國會上議院議員訪台！台北機廠「以鼓會友」見證文資X藝術

十鼓擊樂團27日晚上在台北機廠組立工場帶來一場極具震撼的擊鼓樂表演。（文化部提供）

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中時電子報
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以鼓會友！台北機廠結合文資、藝術 跨域國際交流！繼昨（26）日邀請台北市啟明學校、宜蘭縣國中小各校視障學生及藝文界人士參加台北機廠「光鼓動－燈光音樂實驗演出」後，文化部27日繼續在台北機廠舉辦第3場活動。

適逢英國國會上議院議員Load Richard Oliver Faulkner勛爵來台訪問，文化部特別邀請Faulkner勛爵與各國駐台辦事處代表參加，並特別安排於曲目結束後，邀請現場貴賓上台親身體驗擊鼓樂的震撼力。政務次長楊子葆表示，希望透過一同體驗、感受台北機廠文化資產與音樂燈光的跨域性實驗演出，促進各國之間的文化交流。

英國上議院議員Load_Richard_Oliver_Faulkner勛爵（左三）與文化部次長楊子葆（左四）與及各國駐台辦事處代表等一同參加在台北機廠舉行的「光鼓動-燈光音樂實驗演出」音樂會。

楊子葆指出，Faulkner勛爵為前台英國會小組共同主席，並多次訪台，長期關注運輸、體育、人權、煙害等議題，並且是一位有名的「鐵道迷」，他熱愛鐵道文化，曾於去(106)年9月參觀台北機廠。文化部期透過文化體驗，將擊鼓樂及台灣鐵道文化資產向國際推展。

英國上議院議員Load_Richard_Oliver_Faulkner勛爵（左四）、文化部次長楊子葆（左五）與觀眾一同欣賞「光鼓動-燈光音樂實驗演出」音樂會。

文化部說，十鼓擊樂團長期以在地題材與多樣化的民族擊樂元素打造台灣鼓術風格，「光鼓動－燈光音樂實驗演出」邀請曾獲葛萊美獎、金曲獎等國際大獎提名的十鼓擊樂團，在總長168公尺、挑高20.4公尺的台北機廠組立工場內架設環景舞台，現場同步展出EMU100、代用行李車與JR東日本致贈的583系寢車。

演出將由老廠長說書開場，部分曲目更模擬修復工具方式演奏，在「鼓聲、敲奏與燈光」巧妙的編排與搭配下，帶領觀眾遙想過往檢修火車時的機械撞擊聲響及火花，將台北機廠壯麗輝煌的故事內化為感官的深度體驗！此次演出以國定古蹟文化資產建物為載體，以文化表演為媒介，勾勒台北機廠過往使命以及屬於台灣的鐵道記憶。

文化部表示，台北機廠建造於1930年代，為台灣現存歷史最悠久且規模完整的鐵路車輛修理工廠，在建築歷史、勞工文化、交通發展等方面都深具產業價值及歷史意義。2012年起火車維修等相關作業遷至桃園富岡機廠運作，2015年台北機廠全區指定為國定古蹟，後由行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，修復完成後的台北機廠將成為亞洲最大鐵道博物館。

(中時電子報)

一場溫馨又充滿力量的的「光鼓動－－燈光音樂實驗演出」在「台北機廠」上演中。

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