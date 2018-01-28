撤案傲慢 洪孟楷：人民會向民進黨說「you are fired」

2018年01月28日 07:43 中時電子報 謝雅柔

準台大校長管中閔適任與否爭議逐漸釐清，台大師生也發起連署，抗議政治力介入台大，堅守大學自主，民進黨團柯建銘證實，26日與國民黨團討論過後，已經決定撤回主決議。對此，國民黨發言人洪孟楷比紹，管中閔絕對值得綠營的一句道歉，若只想傲慢的得過且過，台灣人民只會想向民進黨說「you are fired!」

「民進黨真的可以再傲慢一點！」洪孟楷在臉書指出，前幾天烏龍爆料後又是記者會、又是圍剿，柯建銘還囂張地要「管中閔像爺們一樣辭校長」，如今真相大白，一句「撤案了」就想了事，「對於學術圈的不尊重、對於別人人格的踐踏沒有半句道歉，這種傲慢的態度，就是台灣社會無法進步的原因！」

洪孟楷說民進黨先提出主決議要求教育部暫緩發給管中閔聘書，這種無所本的要求就是政治髒手伸入學術圈。如今一切水落石出，那麼當初指證歷歷的綠委們，難道不該為自己的所作所為負責嗎？現在一個個像縮頭烏龜般躲起，像不了爺們。

此外，洪說過去的一年九個月的施政，台灣社會紛擾不斷，絕大多數都是民進黨搞出的風波，包括核食開放進口、勞基法修正兩次、連同本次管中閔校長事件；怎麼當初推動時張牙虎爪、轉彎時又消聲匿跡，惹出風波，不應該對全民好好道歉嗎？還是「傲慢、裝傻、打哈哈」就是蔡英文口中信奉的「台灣價值」？

民進黨沒有拖到二月一日才撤案是明智之舉，應該知錯能改、善莫大焉，但是清白受損的管中閔絕對值得綠營的一句道歉，而如果只想傲慢的得過且過，台灣人民只會想向民進黨說「you are fired!」

(中時電子報)