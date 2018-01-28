MLB》金鶯4將缺席球迷會 僅他惹教頭不爽

2018年01月28日 08:20 中時電子報 蔡銘仁

金鶯今(28日)舉辦球迷會前夕，曼尼馬恰多(Manny Machado)和史構普(Jonathan Schoop)突然告知不出席，讓球團、球迷、跟他們的隊友及教練感到錯愕，不過金鶯總教練修瓦特(Buck Showalter)能接受馬恰多缺席的原因，卻不滿史構普的理由，「他接受經紀人的建議。」

馬恰多跟史構普在球迷會開始前不到24小時，才知會球團不會出席；2人休季期間都被傳可能被交易，不免讓人多做聯想。金鶯並未講明2人缺席的原因，但修瓦特表示，馬恰多是有正當理由才沒來，但史構普說出的原因，卻讓他無法接受。

修瓦特解釋，他跟馬恰多相處幾年下來，大概能他明白沒出席的原因，但史構普給他的理由，不太能讓人接受，「史構普接受經紀人的建議，選擇不來球迷會，我很失望他沒來，我們會判別意見的好壞，他接受了不好的建議，我們也讓他去，但一切讓人感到遺憾。」

另外布瑞騰(Zach Britton)因傷復健沒來，C.戴維斯(Chris Davis)則是因老婆生產告假，修瓦特也都能理解，唯獨史構普讓他不太滿意。《巴爾的摩太陽報》報導指出，這已經是史構普連續第2年缺席球迷會，去年他也最後關頭才說不出席，理由是因為家人過世。

史構普沒去球迷會，其中一個原因可能跟他薪資還未定有關；他要求900萬年薪，但金鶯只打算給750萬，雙方因而走向薪資仲裁。然而，跟史構普一樣要跟金鶯薪資仲裁的高斯曼(Kevin Gausman)，則還是有出席球迷會。

(中時電子報)