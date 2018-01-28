管中閔遭抹黑 孫大千：必有政壇藏鏡人

管中閔事件引發「大學自主」原則受政治干預之疑慮，圖為台大校園。(本報系資料)

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中時電子報

台大校長當選人管中閔遭民進黨團抹黑，指其涉嫌抄襲論文，雖然事件已隨校方的澄清落幕，但仍留下諸多疑點。對此，前國民黨立委孫大千表示，台灣政壇存有「藏鏡人」、「暗黑勢力」，必須釐清並加以殲滅。

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孫大千在今（28日）發文，提出管中閔案的五個關鍵問題，包括爆料來源、高志明的作為、教育部的做法、民進黨團的策略、蔡英文的立場等。

問題一，獨董爭議與論文抄襲都有提出資料，但是相關資訊絕非一般民眾能取得，其中必有專業團隊在執行搜集、比對工作，這群人就是「幕後黑手」。

問題二，義美總經理高志明加入混戰寫信勸退，能請到這位重量級企業家出手，想必主導者必然有一定份量。

問題三，教育部「連三發」公文給台大，根本明顯挑釁「大學自主」原則，這是否有哪位高層指示授意？

問題四，民進黨團使用預算主決議提案威脅校方，還以撤案交換國民黨團的其它預算提案，這些是否是早就安排的「打群架」策略？

問題五，總統蔡英文屢提「台灣價值」，那麼應該請她解釋「大學自主」是否屬於台灣價值，如果答案肯定，那教育部與民進黨團公然踐踏該價值，是否應該給民眾交代？

孫大千強調，上述這股「暗黑勢力」正在陷害忠良，如果不把他們抓出來殲滅，只怕類似情節將會不斷重複上演！

(中時電子報)

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