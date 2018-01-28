MLB》如願以償！金鶯將讓馬恰多回游擊防區

2018年01月28日 08:56 中時電子報 蔡銘仁

曼尼馬恰多(Manny Machado)自去年季後，就跟金鶯透露想回到老本行游擊防區，而他也總算如願以償，金鶯今(28日)舉辦球迷會，總教練修瓦特(Buck Showalter)確定哈帝(J.J.Hardy)離開後的游擊防區，將交給馬恰多，貝克漢(Tim Beckham)則移防到三壘。

馬恰多2012年上大聯盟後，一直是金鶯的固定先發三壘手，不過其實他在小聯盟時，大部分時間都是守游擊；總計他在小聯盟出賽207場，僅4場是守三壘。金鶯游擊有哈帝卡位，馬恰多在大聯盟只代班守游擊；前年因哈帝左腿骨折，馬恰多先發守游擊49場是他大聯盟生涯最多場。

如今哈帝約滿告別金鶯，馬恰多總算等到機會能回到游擊大關。修瓦特表示，他們在春訓期間就會做出些調整，這是馬恰多及貝克漢討論後，構想出目前最好的安排，「過去幾年，馬恰多很尊敬哈帝，這點他做得很好，改變守位不代表他會改變態度，只是回到他熟悉的位置。」

貝克漢去年透過交易從光芒來到金鶯，如今得讓出游擊防區、轉守三壘。他對於球隊的安排，選擇欣然接受，「只要能幫助球隊，我願意接受，一切調度都是為了贏球，沒人打算輸，我不打算把這事看得太重，只是角色改變，我還是會繼續拚戰並保持穩定。」

馬恰多今天並未出席球迷會，不過修瓦特透露，不少跟馬恰多得知他要回歸游擊，感到相當興奮，「馬恰多對我們球隊很重要，我想在哈帝離開後，我們面臨些挑戰，馬恰多能提供堅強的戰力，他會是我們最好的選擇。」

(中時電子報)