NBA》跟詹皇同隊的錯？小刺客：與洛夫沒有不和

艾塞亞湯瑪斯公開澄清自己跟隊友洛夫並沒不和，可惜美媒恐怕不買單。(美聯社)

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中時電子報

面對外界謠傳自己跟多年好友「愛神」洛夫之間關係不和，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯28日首次公開澄清，他接受《美聯社》訪問表示，自己質疑洛夫先前感冒提前離場事件被誇大了，「跟詹姆斯同隊，這樣的事情就會發生！」

艾塞亞湯瑪斯強調自己並未公開質疑洛夫，我只是問了他為何沒打比賽，且提前離開球場，單純只想知道他去了哪裡，不管外界如何謠傳，他跟洛夫之間沒有不和，畢竟兩人從5、6年級就認識到現在，不會因此弄到翻臉地步。

「媒體報導並不準確，好像故意製造我與洛夫不和話題，」艾塞亞湯瑪斯說，「事件過程不是那樣，我也不是會那樣做的人，一切都是錯誤報導，但在這支球隊，我們開會的嚴重性被放大了，跟詹姆斯同隊打球，這種事就會重複上演。」

可是看起來美媒沒那麼容易放過艾塞亞湯瑪斯，因為28日爆出，騎士前役遭遇溜馬首節，洛夫搶下防守籃板之後，故意彎腰用雙手把球拿給艾塞亞湯瑪斯，似乎刻意在羞辱湯瑪斯身材較矮小的身高問題，頓時引發不少外界爭議。

美媒爭相報導洛夫這種羞辱艾塞亞湯瑪斯的小動作，擺明就想報復先前他在球隊會議時，公開質疑洛夫提前離場的行為，如今隨著小刺客親上火線解釋，看來騎士內部這場鬧劇，還是不太可能輕易落幕。

(中時電子報)

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