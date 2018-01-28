美生集團蔡惟新吸金上億 10萬保金換境管遭駁

「美生」牙醫集團負責人蔡惟新涉嫌吸金上億元遭境管，日前聲請解禁遭駁回。（圖／本報資料照）

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中時

「美生」牙醫集團負責人蔡惟新被控涉及侵占、吸金案，他日前以美生營運困難，欲赴大陸開拓市場為由，並提出10萬元保證金或由其妻與某牙醫診所院長2人作保，請求解除限制出境，但法院認為蔡犯罪金額逾億，卻僅提出10萬保金，不成比例，加上作保的蔡妻及院長資產均設定抵押，均非具有資力，因此駁回聲請。

蔡惟新被控侵占1千多萬元，另涉買賣未上市股票吸金1億多元；台北地檢署去年1月依違反證券交易法及侵占等罪起訴蔡，北院去年2月裁定蔡限制住居、出境、出海迄今。

蔡日前聲請解除境管，指他是向檢調自首，偵查中均如期到庭，絕無逃亡可能，因他經營的美生公司營運困難，亟需至大陸地區開拓市場，好讓美生得以東山再起。蔡並提出10萬保證金、或妻子嚴女、某牙醫診所王姓院出具保證書作條件，交換解除境管。

但法官發現，蔡妻名下不動產，已向銀行及他人設定8000萬及3600萬元抵押權，另王姓醫師不動產也向銀行設定708萬及1800萬抵押權，2人均不符出具保證書之「殷實之人」條件，更何況蔡的10萬保金，與其侵占1225萬及涉嫌詐得股東認購增資股款總計1億1446萬5000元相較，不成比例。

法官認為，蔡涉犯重罪，有逃亡可能，且蔡自承常赴大陸接洽業務，顯見蔡在大陸有一定人脈、資力及事業，極有匿逃大陸久滯不歸之可能，因此有境管必要，駁回蔡聲請。

(中時)

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