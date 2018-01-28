羅智強：民進黨像發情動物 看到資源就伸鹹豬手

2018年01月28日 09:25 中時電子報 謝雅柔

準台大校長管中閔被綠營立委烏龍爆料抄襲暨南大學在職專班碩士學生論文，引發外界高度關注。對此，前總統府副祕書長羅智強諷刺表示「民進黨就像一隻發情的動物，看到資源就忍不住要伸出鹹豬手」，他說不然請蔡英文直接指示教育部，以後所有「國立大學」就改成「黨立大學」。

台大校長遴選結果1月5日出爐，過去幾周來，部分台大教授在本月8日、23日投書綠媒，指管中閔兼任台灣大哥大獨立董事恐未利益迴避、台大遴選委員會資訊未公開；上周二民進黨與時代力量立委在審查預算時提主決議，要求台大釐清疑義，在未經遴選委員會釐清前，教育部不得進行後續聘任作業；日前又加碼爆料管中閔抄襲一位在職專班生的論文。

對此，台大研究誠信辦公室日前召開會議，據了解，校方蒐集資料得知，認為此案未涉及抄襲，此案因此不成立，會盡速將結果送呈教育部。另有不具名的遴選委員會也透露，依照會議結果來看，管中閔上任應該是沒有問題，調查結果與報告，將送呈教育部，管中閔將能如期上任。

「民進黨就像一隻發情的動物，看到資源就忍不住要伸出鹹豬手」。羅智強在《NOWnews》名家論壇中指出，民進黨要的，不是台大校長「不參加政黨活動」，而是要唯民進黨之命是從。他說民進黨連台大都敢染指的話，那到底還有哪些資源、哪些機關逃得過民進黨的魔掌？羅說不然請蔡英文直接指示教育部，以後所有的「國立大學」就改成「黨立大學」，看民進黨是要派陳師孟當台大校長，還是顧立雄當政大校長，保證民進黨說要往東，「黨立大學」不敢往西。

(中時電子報)