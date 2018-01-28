不只台灣！ATM當吐鈔寶盆 駭客瞄準全美提款機

網路駭客以「頭獎」惡意程式侵入提款機，迫使提款機吐鈔的犯罪浪潮，已由歐洲、亞洲，持續蔓延到美國，圖為提款機吐鈔示意圖。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

對網路駭客來說，舉目可見的ATM就是穩賺不賠的路邊吃角子老虎。

全球最大的ATM製造商迪堡利多富公司（Diebold Nixdorf Inc）與安迅資訊公司（NCR Corp）警告，網路罪犯鎖定全美自動提款機，以「中頭彩」（jackpotting）的駭入手法，迫使提款機吐鈔。

據路透與《華盛頓郵報》（The Washington Post）27日報導，繼歐洲與亞洲之後，美國也成了ATM「頭彩」駭客災區。兩家公司並未說明目前有多少人受害，或損失了多少錢。但近年來，「中頭彩」的攻擊手法日益猖獗，進而蔓延全球。

「這是美國第一次出現頭彩盜款案例，」數位安全專家克瑞布斯（Brian Krebs）說，「可以肯定的是，這些狀況現在還會發生。」

安全新聞網Krebs on Security周六披露，駭客去年已開始在墨西哥發動攻擊。而迪堡利多富與安迅資訊證實，他們已向客戶提出警告。

美國特勤局（U.S.Secret Service）發給銀行的機密警告指出，這些駭客鎖定的通常是安置在藥房，大型零售商與得來速（drive-thru）的獨立ATM。

俄羅斯網路安全公司Group IB指出，2016年時，網路罪犯遠端攻擊了歐洲超過12個國家的提款機。也就在同一年，日本，台灣和泰國的提款機也遭受攻擊。

據《財星》（Fortune）雜誌報導，2016年春天，犯罪組織在短短3小時內，就從日本的提款機取走1,300萬美元（近4億台幣）。同年夏天，台灣第一銀行設遍佈台北的提款機也損失現金，據BBC報導，第一銀行隨即停止1,000多台提款機提款服務，全台失損失逾200萬美元（近6,000萬台幣）。而警方逮捕了3名外籍嫌犯，並追回大部分贓款。

(中時電子報)

文章來源：ATM makers warn of 'jackpotting' hacks on U.S. machines

文章來源：Hackers are making U.S. ATMs spit out cash like slot machines, report warns

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