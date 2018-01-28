民意基金會：蔡英文聲望創上任來次低

2018年01月28日 09:53 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布民調，贊同蔡英文總統領導國家方式的人下滑4.2個百分點，不贊同蔡總統國家領導方式的人，沒有明顯改變，31.7％%的民意支持度也創下了她自2016年5月上任以來第二低的紀錄。

財團法人台灣民意基金會今天早上在台大校友會館召開「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」全國性民調發表會。這是基金會成立以來，第二十次每月例行的重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，會中邀請三位知名學者專家出席與談，包括前國立台北大學經濟系王塗發教授、健行科技大學顏建發教授、前立法委員簡錫堦 等。

游盈隆表示，關於總統聲望的測量，我們是這麼問的：「整體來講，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示：5.6%非常贊同，26.1%還算贊同，27.7%不太贊同，19%一點也不贊同，21.6%沒意見、不知道或拒答。

他說，換言之，最新民意顯示，2018年初，在二十歲以上的台灣成年人中，有約三成二的人贊同蔡英文總統領導國家的方式，同時，有約四成七的人不贊同。不贊同她領導國家方式的人比贊同的人多15個百分點。和最近一個月相比，贊同蔡總統領導國家方式的人下滑4.2個百分點，不贊同蔡總統國家領導方式的人，基本上沒改變；同時，沒意見或不知道的人增加3.7個百分點，這也是一個值得注意的現象。

從近半年總統聲望變化的趨勢看，2017年8月，蔡英文總統的聲望首度跌破三成，創下了上任以來聲望最低的紀錄；2017年9月，蔡英文總統因更換閣揆，使得原先低迷的聲望如火箭升空一般，急遽飆升了16.6個百分點；但好景不常，一個月後，也就是十月，小跌2.7個百分點；到了11月，再下滑5.1個百分點；到了十二月，續下滑2.7個百分點。

一直到2018年1月，再度下滑4.2個百分點，累計五個月內共下滑14.7個百分點。同時，不贊同蔡總統領導國家方式的人也從去年9月的36.4%持續上升到46.7%。

游盈隆表示，這一來一往之間，急遽壓縮了蔡英文總統的政治聲望，也創下了她自2016年5月上任以來第二低的紀錄。2018年初，蔡英文總統施政表現的民意反應如斯，顯然不是一個好兆頭。

(工商)