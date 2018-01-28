台中自來水管連環爆 拚春節前完成第一階段施工

台中市西屯區福上巷自來水管線老舊，從去年接連發生爆管！市議員陳淑華（右）為民爭取飲水權，第一階段1月底就如期完成。（陳世宗攝）

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台中市西屯區福上巷自來水管線，因老舊從去年接連發生爆管！市議員陳淑華為民爭取飲水權，自來水公司四區處計畫分兩階段汰換福上巷的自來水管線。第一階段800萬元經費施作河南路到公51間，1月底就可完成汰換舊管作業，供水穩定度可大幅提升，同時降低水管漏水率。

陳淑華表示，福上巷從水湳經貿園區公51到西屯路二段的路段，貫穿逢甲夜市地區發展非常早，自來水管老舊經常破管漏水。自來水是民生必需，政府有責任做到穩定供應民眾使用自來水的責任。

陳淑華指出，自來水公司四區處對福上巷自來水管汰換問題，展現高度解決問題的誠意及行政、施工的效率；第一時間就撥800萬元預算抽換老舊管線，相關作業也非常順利，對民眾穩定用水有非常大的提升。

自來水四區處長蕭淑貞說，福上巷自來水管線汰換工程第一階段約500公尺長，原管徑為20公分塑膠管汰換成30公分鐵管，提升供水穩定度同時降低漏水率；工程依市府管線施工規定，管底上方40~60公分處設警示帶並以灌漿包覆，整個工程從1月8日進場施工，1月底就如期完成。

里長張文平則對自來水公司重視老舊管線汰換表示感謝，同時肯定自來水公司的效率；也請陳淑華議員協助協調市府建設局，希望能趕在農曆年前完成路面封層修復。

陳淑華表示，已經爭取到第二階段從河南路到西屯路二段的福上巷自來水管汰換工程1400萬元預算，預計今年中施作，希望加快作業及程序，讓民眾有穩定的用水。

(中時)

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