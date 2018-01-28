民意基金會：全台少數民眾贊同小英 事態嚴重

2018年01月28日 10:53 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，如果將台灣分為七大區塊，沒有任何一個區塊，贊同蔡英文總統的人多於不贊同的人，南台灣也出現同樣的狀況，只有少數人贊同她，可見事態之嚴重。

台灣民意基金會今天公布民調，蔡英文31.7％%的民意支持度創下了她自2016年5月上任以來第二低的紀錄。基金會董事長游盈隆分析，仔細檢視當前蔡英文總統的社會支持基礎，至少有以下幾點值得留意：

第一，在年齡層方面：20-24歲這一群人，對蔡總統處理國家大事的方式，看法分歧，贊同與不贊同比例很接近；25-54歲的青壯年人，有約略超過百分之五十以上不贊同蔡總統處理國家大事的方式，贊同的人不到三成；當社會青壯族群成為反對蔡總統的主要力量時，它代表的是一個危險的訊號；55歲以上的人當中，則贊同蔡總統的人明顯多於不贊同的人約七個百分點。

第二，在職業背景方面：除了無業或待業者這一群體，顯示出贊同蔡總統的人多於不贊同者外，其他每一個職業類別，不贊同的人都明顯多於贊同的人，包括：自營商/企業主、高階白領、基層白領、軍公教人員、勞工、農民、學生、與家庭主婦；至於退休人員，則基本上出現贊同與不贊同各半的現象。

第三，在政黨認同方面：民進黨認同者有六成四贊同蔡總統處理國家大事的方式，一成九不贊同，一成七沒意見/不知道；中性選民兩成四贊同蔡總統，四成九不贊同，兩成七沒意見/不知道；國民黨認同者，約一成二贊同，七成八不贊同，一成沒意見/不知道。

第四，在地緣政治方面：以台北市、新北市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎、基宜花東金馬七大區塊來看，沒有任何一個區塊，贊同蔡總統的人多於不贊同的人，其中包括南台灣也出現同樣的狀況。

他說，換言之，蔡總統在台灣七大地緣政治區塊中，每一區塊都只有少數人贊同她，多數人不贊同她，可見事態之嚴重。

(工商)