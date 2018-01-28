賴清德滿意度沒過半 逐漸走進悶熱廚房

2018年01月28日 11:37 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天(28日)公布民調，對於行政院長賴清德的施政表現，滿意的人比不滿意的人多出11個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這顯現賴揆強韌的政治存活力。但滿意者並未過半，此刻的賴清德似已走入一個逐漸悶熱的廚房。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」全國性民調發表會。游盈隆表示，我們問：「行政院長賴清德上任已經四個多月了。一般來講，您滿意或不滿意賴清德的整體施政表現？」

結果發現：10.2%非常滿意，36.9%還算滿意，24%不太滿意，12.3%非常不滿意，16.6%沒意見、不知道或拒答。換言之，在二十歲以上台灣成年人中，有四成七的人滿意賴清德院長的施政表現，但有三成六的人不滿意。滿意的人比不滿意的人多出11個百分點。

他說，這一方面顯示賴清德上任以來正持續獲得台灣多數民眾的肯定，顯現了他強韌的政治存活力；但另一方面，滿意他施政表現的人並未過半，不滿意的人也有三成六，此刻的行政院長賴清德似已走入一個逐漸悶熱的廚房。

游盈隆表示，仔細檢視賴清德院長目前的社會支持基礎，有以下幾點值得留意：

第一， 在年齡層方面：賴清德在45歲以上中老年人中獲得可觀的支持，平均來講，有明顯過半數的肯定；但在25-34歲這一年齡層，卻屈居劣勢，不滿意他的人比滿意他的人多11個百分點；在20-24歲這一最年輕族群，滿意和不滿意他的人各佔一半，35-44歲的人也有類似情況；一言以蔽之，賴清德此刻在中老年人群中頗受歡迎，但在青壯年族群中則遭受許多質疑。

第二， 在職業背景方面：賴清德的施政表現顯然受到各行各業多數人的肯定，包括自營商/企業主、高階白領人員、軍公教人員、藍領勞工、農民、家庭主婦、退休人員、及無業/待業者，但唯獨在基層白領人員和學生這兩個族群中不滿意的人明顯居多數。

第三，在政黨認同者方面：民進黨認同者中，有八成二滿意賴清德的施政表現，一成一不滿意，7.3%沒意見/不知道；中性選民中，有三成七滿意，三成九不滿意，兩成五沒意見/不知道；國民黨認同者中，兩成七滿意，六成三不滿意，9.9%沒意見/不知道。

第四，在地緣政治方面：賴清德的施政表現在雲嘉南、高屏澎、桃竹苗、台北市、新北市皆獲明顯多數的肯定，但在基宜花東金馬地區，不滿意的人卻明顯居多數；至於中彰投地區，不滿意的人略多於滿意的人兩個百分點。

他說，整體來講，賴清德目前所擁有的社會支持基礎還算厚實，但距理想狀態還有一段不小的距離。

(工商)