「玻璃娃娃」溫守瑜出國遊學 編織未來讓夢想起飛

「玻璃娃娃」溫守瑜（中），去年暑假到德國遊學兩個月。（教育部提供）

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中時
／台北報導

淡江大學德文系四年級學生溫守瑜，出生即罹患「玻璃娃娃」的罕見先天性遺傳疾病，不過她不自暴自棄，課業在班上名列前茅，還曾到德國遊學兩個月，雙手靈活的她最喜歡畫畫，希望未來能運用繪畫創作的技能，成為一位設計師。

溫守瑜出生即是「玻璃娃娃」，先天成骨發育不全，稍受碰撞就可能導致嚴重骨折。提起她的先天性疾病，她表示，「我的家人都是樂天派，很感謝在我成長的過程中，家人把我當一般的孩子看待。」

從小她就跟著父母各地旅遊，過程中難免會有一些關注的眼神，「小時候我很容易在意旁人的各種眼光，情緒也因此受到影響。」但父母親要她學會習慣別人的眼神。

她說：「讀小學時，同學不僅會用好奇的眼神看我，尤其是下課時間更讓她倍感煎熬，因為別班同學甚至會在窗外，直接指著我說『她就是那個玻璃娃娃』。」同學的言語讓她感到難受，但「媽媽一直告訴我，我只是骨頭生病而已。」

在學業上她總是名列前茅，印證母親說的「要自己肯定自己」。而為降低骨折的機率，她說：「從小醫生就建議我游泳，我爸爸就是我的教練。」提起學游泳的過程曾和爸爸有過爭執，她回憶說：「怕水的我一開始喝了不少水，有時候還邊哭邊游。」但她知道這都是父親求好心切。

雙手靈活的溫守瑜最喜歡畫畫，「畫畫能帶給我快樂，我可以不受身體約束，盡情發揮想像力」。她的畫作充滿大膽、繽紛的色彩，彷彿就是那活靈靈的熱帶魚，希望觀賞作品的人都能感染到充沛的活力。她希望未來能運用繪畫創作的技能，成為一位設計師。

一直夢想到德國求學的她，儘管受限於肢體障礙的許多不便，但在不斷的努力及師長們協助之下，申請到德國在台協會提供之DAAD獎學金，於106年暑假到德國語言學校遊學兩個月，不僅圓了出國遊學的夢，也利用這段時間為未來前往德國留學做好準備。

(中時)

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