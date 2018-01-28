小倆口拌嘴 女方閨密竟找惡煞持刀狠殺男方

情侶之間有時候免不了爭執，沒想到的是，竟成了男友遭惡煞持刀刺死的導火線。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

台北市一名21歲劉姓女子昨(27)日凌晨與一群朋友在KTV唱通宵，劉女回到住處時，男友因她晚歸破口大罵，兩人因此發生爭執。事後，劉女打電話向閨密訴苦，怎料閨密竟找來7名惡煞登門拜訪，一陣混亂中，男友遭人從背後刺中多刀，倒臥血泊身亡。

情侶之間有時候免不了爭執，沒想到的是，竟成了男友遭惡煞持刀刺死的導火線。死者為38歲辛姓男子，在夜店擔任調酒師，去年透過朋友介紹認識在中山區酒店上班的劉女，兩人年齡相差17歲，平常相處時有爭執，但皆無傷感情。劉女昨日凌晨因與朋友到KTV唱通宵，直到上午8時才返回住處，辛男見狀，便與對方理論，雙方因此發生爭執。劉女因此氣到痛哭，打電話給閨密訴苦，怎料估閨密卻找來7名男子，要辛男到兩人住處附近的公園與他們見面，劉女害怕男友出事，所以不願詳細告訴住址，卻還是被對方搶走鑰匙，直接到公寓一戶戶搜人。

據《蘋果》報導，兩人的住處被找到時，大批人馬闖進門，辛男一時還搞不請楚狀況，就被斥喝「只會欺負女人！」辛男欲奪門而逃，遭到攔下，現場一陣混亂，有人竟朝辛男背後猛刺多刀，辛男隨即倒地，劉女趕到屋內發現慘況，抱著倒臥血泊中的辛男痛哭，送醫後仍宣告不治。

警方陸續將肇事的閨密與4名男子逮捕歸案，閨密供稱，原本只想替劉女出氣一下，沒想到竟會鬧出人命，全案將依殺人罪嫌送辦，警方也持續追緝在逃的3名共犯。

(中時電子報)

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