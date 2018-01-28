邦交國少慘被當肥羊！國際犯罪組織侵台作案

從前年開始國內陸續發生國際盜領集團入侵一銀盜領案、到去年中東、菲律賓竊盜集團竊犯下世貿2億珠寶案和蒙古人來台竊取高價手錶案等，台灣已成國際犯罪組織入侵作案目標。(圖/警方提供)

友善列印
中時電子報

隨外籍勞工逐年增加及外國人來台觀光趨熱絡，外籍人土在台犯罪比率也呈增加趨勢，據行政院國情統計去年一到十月，外國人犯案較前年同期增加近三成，警方懷疑國際犯罪組織正有計劃的入侵台灣，把台灣當肥羊來宰，警分析主要是因台灣無邦交國多，又非國際刑警組織成員，逮捕引渡犯人困難，嫌犯作案後只要趕緊離開台灣多會沒事。

從前年開始國內陸續發生國際盜領集團入侵一銀盜領案、到去年中東、菲律賓竊盜集團竊取世貿2億珠寶案及蒙古人來台掉包高價手錶案等，北市刑事警官說，這兩年外籍人士涉及重大犯罪有增加趨勢，過去雖然也有外籍人士在台犯罪，但大家感受沒有這麼強烈，台灣雖成功攔截一銀盜領案贓款並逮捕三嫌，讓國際見到台辦案能力，但警方也面臨越來越多的國際犯罪組織來台犯罪壓力與困境。

據聯合新聞網報導，以去年北市信義區世貿展的珠寶竊案為例，看是十名中東籍嫌犯組成的竊盜集團鎖定目標犯案，但不為人知的是同時還有一組五名菲律賓男女組成的竊盜集團也來台，他們先南下嘉義珠寶店假購物，竊走價值數十萬元的鑽石，再北上參觀珠寶展。結果兩組人馬巧遇，還互相知道對方身分打招呼，中東組並示意已得手要離開。

隨後，菲律賓組嫌犯對一名日本珠寶商下手，先佯裝問路再由同夥趁機拿走日珠寶商手提包。兩組專門行竊珠寶盜賊各自得手後，立即回飯店退房並趕往機場買票離境，讓警方來不及攔截。而蒙古人來台犯案則是事前就準備好假表來台，再在精品錶店掉包離境。

警方分析，由於，台灣與多數國家沒有正式邦交，且不是國際刑警組織正式會員，犯嫌只要作案後潛逃出境，台灣檢警在逮捕、引渡人犯上便困難重重。

(中時電子報)

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