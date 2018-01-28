蔡英文兩岸政策表現 6成不滿意創新高

2018年01月28日 10:59 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布民調，對於蔡英文總統的兩岸政策表現，創下蔡上任以來的最高紀錄，不滿意的人比滿意的人多28.8個百分點，且強烈不滿的人多達兩成五。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調發表會，基金會董事長游盈隆表示，蔡英文總統2016年5月20日就職演說，主張維持台海兩岸和平穩定的現狀，不提「九二共識」，一時之間在台灣獲得人民熱烈的掌聲。

但他說，蔡英文上任後兩岸關係從此明顯倒退，官方協商大門迅及關閉，兩岸兩會民間正式協商機制停擺；兩岸經貿交流看似依舊，暗地裡問題叢生；中國觀光客銳減，台灣部分旅遊業叫苦連天；兩岸外交及相關部門不時磨擦碰撞，教育文化等各界交流漸趨冷卻；不時還有兩岸高層官員言詞交鋒，火藥味濃厚等等。

2017年三月「李明哲事件」的發生，以及五月世界衛生大會（WHA）的召開，因中國否決，台灣政府代表未能如願參與大會，兩岸關係陷入新的緊張狀態。十月，因中共十九大召開在即，蔡英文總統也應景地運用雙十國慶演講場合對兩岸關係的未來表達立場和期許。

在這樣的背景下，中方仍不為所動。十九大後，中共軍機繞台次數增多，航母遼寧艦也多次駛經臺灣海峽。直到最近，中共更變本加厲，片面劃設啟用M503航線，兩岸關係再度出現緊繃的現象。

游盈隆表示，在這樣的發展脈絡下，台灣人民對蔡英文總統兩岸關係表現的最新反應為何？我們問：「整體而言，您滿意或不滿意蔡英文總統上任以來在處理兩岸關係方面的表現？」

結果發現：4.8%非常滿意，26%還算滿意，35%不太滿意，24.6%非常不滿意，9.5%沒意見/不知道/拒答。

他說，換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人當中，有三成一對蔡總統兩岸政策表現基本上滿意，但有六成不滿意；不滿意的人比滿意的人多28.8個百分點，且強烈不滿的人多達兩成五。值得注意的是，六成的人不滿蔡總統的兩岸政策表現，這創下了蔡總統自上任以來不滿意比例的最高紀錄。

(工商)