不批准春節航班反制M503 反對多於支持

友善列印
工商

中方片面開設及啟用M503航線，蔡政府暫不批准兩家中國航空公司春節航班作為反制，台灣民意基金會今天公布最新民調，有四成的人支持這項反制措施，四成四的人不支持，顯示台灣社會內部對此看法分歧，反對的人較贊成者略多。

財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調發表會，由董事長游盈隆主持，邀請知名學者專家出席與談。

游盈隆表示，臺灣海峽最近風雲變色。除了中共解放軍動作頻頻，遼寧艦和軍機多次擾台繞台，並企圖海空軍繞台常態化之外，最近M503民航飛行線路的片面逕自劃設，擺明是針對台灣蔡英文政府而來，兩岸關係正出現新的緊張和對立。

他說，台灣自蔡英文總統上台以來，堅守「維持現狀」的兩岸政策路線，自我設限小心翼翼，不隨中共當局針對性、刺激性作為起舞，但這次為了對岸M503航線劃設及啟用的片面舉動，罕見的採取了反制措施，也針對性地不批准中國東方和廈門航空公司春節航班的申請。兩岸當局交鋒較勁檯面化，後續發展為何？引人側目。

關於蔡政府針對中方逕自劃設啟用M503航線所採取的反制措施，游盈隆表示，我們問：「對中共不願與蔡政府協商，單方面逕自啟用M503航線，交通部民航局決定暫不批准中國東方與廈門兩航空公司的春節班次。請問，您支持或不支持蔡政府這項反制措施？」

結果發現：17.3%非常支持，22.5%還算支持，23%不太支持，20.8%一點也不支持，16.5%沒意見/不知道/拒答。他說，換言之，在二十歲以上台灣成年人中，有四成的人基本上支持蔡政府這項反制措施，四成四的人不支持。

游盈隆表示，由此可見，對於蔡政府選擇以不批准中國兩家航空公司春節航班的政策措施來反制中共擅自劃設M503航線的舉動，台灣社會內部對此看法分歧，支持與反對雙方人數旗鼓相當，反對的人略多一些。

(工商)

蔡英文兩岸政策表現 6成不滿意創… 民調顯示：蔡處理兩岸事務態度未…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。