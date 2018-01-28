不批准春節航班反制M503 反對多於支持

2018年01月28日 10:57 工商 崔慈悌

中方片面開設及啟用M503航線，蔡政府暫不批准兩家中國航空公司春節航班作為反制，台灣民意基金會今天公布最新民調，有四成的人支持這項反制措施，四成四的人不支持，顯示台灣社會內部對此看法分歧，反對的人較贊成者略多。

財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調發表會，由董事長游盈隆主持，邀請知名學者專家出席與談。

游盈隆表示，臺灣海峽最近風雲變色。除了中共解放軍動作頻頻，遼寧艦和軍機多次擾台繞台，並企圖海空軍繞台常態化之外，最近M503民航飛行線路的片面逕自劃設，擺明是針對台灣蔡英文政府而來，兩岸關係正出現新的緊張和對立。

他說，台灣自蔡英文總統上台以來，堅守「維持現狀」的兩岸政策路線，自我設限小心翼翼，不隨中共當局針對性、刺激性作為起舞，但這次為了對岸M503航線劃設及啟用的片面舉動，罕見的採取了反制措施，也針對性地不批准中國東方和廈門航空公司春節航班的申請。兩岸當局交鋒較勁檯面化，後續發展為何？引人側目。

關於蔡政府針對中方逕自劃設啟用M503航線所採取的反制措施，游盈隆表示，我們問：「對中共不願與蔡政府協商，單方面逕自啟用M503航線，交通部民航局決定暫不批准中國東方與廈門兩航空公司的春節班次。請問，您支持或不支持蔡政府這項反制措施？」

結果發現：17.3%非常支持，22.5%還算支持，23%不太支持，20.8%一點也不支持，16.5%沒意見/不知道/拒答。他說，換言之，在二十歲以上台灣成年人中，有四成的人基本上支持蔡政府這項反制措施，四成四的人不支持。

游盈隆表示，由此可見，對於蔡政府選擇以不批准中國兩家航空公司春節航班的政策措施來反制中共擅自劃設M503航線的舉動，台灣社會內部對此看法分歧，支持與反對雙方人數旗鼓相當，反對的人略多一些。

(工商)