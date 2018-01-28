台中醫療工廠清晨大火 幸無人傷亡

台中市工業25路一間復健醫療器材加工廠房28日凌晨約3時半發生大火，消防隊到場時已全面燃燒。（黃國峰翻攝）

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廠房內多為塑膠易燃物，火勢迅速蔓延。（黃國峰翻攝）
台中市工業25路一間復健醫療器材加工廠房28日凌晨約3時半發生大火，火勢猛烈，向二側延燒，幸消防隊佈水線防止。（黃國峰翻攝）
台中市工業25路一間復健醫療器材加工廠房今天約3時半發生大火。（黃國峰翻攝）

台中市工業25路一間復健醫療器材加工廠房今天約凌晨3時半發生大火，由於工廠內多為易燃物，火勢猛烈，驚醒廠內移工，向外逃出，消防隊員經過一個多小時的搶救才將火勢撲滅，所幸無人傷亡，損失約新台幣5000萬元，詳細起火原因調查中。

台中市消防局今天凌晨3時36分接獲通知，中市南屯區工業區二十五路工廠大火，現場冒出濃煙及火舌，立即派遣工業區、春社、協和等12個消防分隊，救災車輛共34輛，人員共112人到場搶救。

消防隊到達時，發現2層樓的鐵皮工廠已全面燃燒，火勢濃煙直竄，立即疏散已逃離到場外的移工至安全範圍外，立即佈水線搶救，由於火勢有延燒至隔壁泡棉工廠的疑慮，消防隊佈水線向二側澆灌，防止火勢向兩側延燒，支援單位也陸續到達，順利控制火勢。

由於工廠內多為塑膠類醫療器材，火勢很大，濃煙直竄，所幸廠內22名移工，第一時間已全數逃出，無人傷亡，火勢於在5時17分控制，5時34分控制，燃燒面積約3000平方公尺，財物損失約五千萬元，詳細起火原因調查中。

(中時)

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