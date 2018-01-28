民調顯示：蔡處理兩岸事務態度未獲多數支持

總統蔡英文。(本報系資料)

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台灣民意基金會今(28日)天公布民調，對於蔡政府對兩岸事務的處理，有三成覺得剛好，三成覺得太軟弱，兩成三覺得太強硬；基金會董事長游盈隆表示，這顯示蔡政府處理兩岸事務的態度與風格並未獲得多數人民的支持與肯定。

財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調發表會。游盈隆表示，針對台灣人對蔡政府兩岸事務處理的感覺，我們問：「一般來講，您覺得蔡英文政府一年多來在兩岸事務的處理上，是太強硬？還是太軟弱？還是剛好？」

結果發現：23.3%認為太強硬，29.8%認為太軟弱，30.3%認為剛好，16.5%沒意見/不知道/拒答。換言之，在二十歲以上的台灣成年人中，對蔡英文政府上任以來對兩岸事務的處理，出現三種明顯不同的反應，三成覺得剛好，三成覺得太軟弱，兩成三覺得太強硬，沒意見/不知道則有一成七。

他說，這樣的意見分佈清楚顯示了一個事實：對於蔡政府上任以來處理兩岸事務的態度和作風，只有三成的人覺得恰到好處，不以為然的卻高達五成三。

在不以為然的五成三中，有三成覺得太軟弱，兩成三覺得太強硬，這相當真實的反應出當前台灣人對「什麼是適當的應對中國的方式？」看法南轅北轍，缺乏共識。游盈隆認為，整體來講，蔡政府上任以來處理兩岸事務的態度與風格並未獲得多數人民的支持與肯定。

他說，進一步的分析顯示，有不少有趣的發現：

第一， 在政黨認同方面：民進黨認同者五成認為蔡政府對兩岸事務的處理是剛好，三成五認為太軟弱，7.4%認為太強硬，7.7%不知道；國民黨認同者有四成七認為太強硬，兩成六認為太軟弱，一成四認為剛好，12.8%不知道；中性選民中，兩成九覺得太軟弱，兩成七覺得剛好，兩成二覺得太強硬。

第二， 在年齡層方面：原則上以十歲做為一個類別，再納入最年輕即24歲以下和65歲以上年長的人共分成六類的年齡變數，顯示出以下的狀況：有四類不同年齡層的「眾數傾向」皆感覺蔡政府在兩岸事務的處理上「太軟弱」，這包括25-34、35-44、55-64及65歲以上；在另一方面，24歲以下的人的眾數傾向是覺得「剛好」，但45-54歲的人的眾數傾向是覺得「太強硬」。

(工商)

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