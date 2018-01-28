洪耀福政治判斷屢失誤 恐危及民進黨2018選情

2018年01月28日 10:46 中時電子報 謝雅柔

民進黨秘書長洪耀福未積極處理黨內紛爭，反而對國民黨內事務點頭論足佔盡媒體版面。然而，洪耀福這陣子的作為不僅讓民進黨組織功能崩壞，在政治判斷上也屢屢失誤，從而採取錯誤的政治策略，危及到民進黨2018的選情，進而導致蔡英文恐因選舉失利而辭去黨主席。

民進黨新北市黨部主委余天的女兒余筱萍宣布參選台北市中正萬華議員，黨內初選將對上民進黨前發言人英系的吳沛憶。余天日前在中執會拍桌大罵新人加權制度，根本是針對他，並當黨主席蔡英文面，指著秘書長洪耀福大罵「我說的就是你！」

此外，嘉義縣長張花冠去年10月因黨內嘉義縣長候選人初選問題，再度槓上民進黨中央黨部。民進黨中央黨部秘書長洪耀福當時提出，黨內有人建議可以透過「會外賽」的方式來解決嘉義縣長候選人的問題，張花冠怒批，根本就是「開小門走歪路」。

然而，洪耀福未積極處理黨內紛爭，近日來頻對國民黨年底選舉下指導棋，從放消息侯友宜跟民進黨關係好，到點名蔣萬安是北市最佳人選，看似意圖要引起黨內互打。隨著蔣萬安宣布不參選台北市長後，洪耀福又建議吳敦義親自出戰台北市，更表示「我對吳敦義太好了，每天在教他，國民黨應該把秘書長薪水撥給我。」洪耀福連番失序的酸言酸語讓人霧裡看花。

對此，國家政策研究基金會助理研究員陳冠安投書《風傳媒》表示，洪耀福作為秘書長，卻無法調和黨內紛爭，處理黨務。在洪治下的民進黨，屢屢上演各方人士在黨內會議上怒對蔡英文的政治笑話。日前痛罵洪耀福玩權弄術的張花冠，更要求民進黨自身的民調中心所做的民調不得做為初選參考，上演連自家人都不信的戲碼，讓黨中央顏面全失。該投書也提及，洪耀福不僅讓民進黨組織功能崩壞，在政治判斷上也屢屢失誤，從而採取錯誤的政治策略，危及到民進黨2018的選情。

(中時電子報)