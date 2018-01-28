NBA》末節被冰原因曝光 羅斯：我去上廁所

騎士後衛羅斯前役末節被冰原因，竟然是他尿急跑進休息室上廁所。(美聯社)

友善列印
中時電子報

眼尖球迷或許發現，「飆風玫瑰」羅斯前役末節完全沒有上場，如今真正原因曝光！羅斯28日接受《克里夫蘭老實人報》訪問，表示自己因為第4節尿急跑進休息室上廁所，所以惹毛騎士總教練泰隆盧不讓他打，這理由也太瞎了。

「我攝取太多水分了，」羅斯說，「我想很多人會跟我一樣，喝太多水就想上廁所，這就是昨天泰隆盧對我不爽的原因之一，因為我在洗手間內，我不知道他還希望我回到場上拚戰。」這種詭異情況，恐怕也只會在騎士發生。

畢竟羅斯昨天表現相當出色，替補打了15分鐘，就有投8中6，貢獻14分、2籃板與2助攻表現，泰隆盧怎麼可能末節不讓羅斯繼續打，或許因為羅斯理由太瞎，所以泰隆盧昨天賽後公然扯謊，強調羅斯沒打末節是太累了。

不管是否在昨天第4節期間，泰隆盧回頭在板凳席找不到羅斯，才會氣到故意末節不讓他打，人總是有尿急的時候，泰隆盧這樣就要怪罪或遷怒羅斯，或許也太小心眼了點，只能說羅斯太「黑」，無論做什麼都被外界放大檢視。

泰隆盧也認為洛夫故意彎腰雙手把球交給艾塞亞湯瑪斯的行為，並沒什麼大不了，「洛夫賽後跟我表示，他跟湯瑪斯都想搶下那個籃板球，所以洛夫只是順勢把球給他，或許只是在跟湯普生強調，離開我該待的區域。」

(中時電子報)

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