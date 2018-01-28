民進黨認同度雪崩式下滑 游盈隆：反映支持者希望幻滅

民進黨認同度雪崩式下滑。(中時資料照)

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臺灣民意基金會今天公布民調，有兩成八民眾認同民進黨，兩成四認同國民黨，創民進黨執政以來兩黨認同度最接近的一次。董事長游盈隆表示，民進黨認同者比例在短時間內，如雪崩般下滑，恐怕是世間少有，也反映大量支持者希望幻滅。

臺灣民意基金會今天公布當前臺灣人的政黨認同傾向民調，基金會董事長游盈隆表示，我們問「目前國內有兩個主要的政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」 結果發現：7.6%強烈的民進黨，20.4%溫和的民進黨，43.4%中性不偏向任何政黨，20.4%溫和的國民黨，3.6%強烈的國民黨，4.8%不知道/拒答。

游盈隆表示，換言之，在年滿二十歲以上的臺灣成年人中，有兩成八認同民進黨，四成三中性選民，兩成四認同國民黨。民進黨認同者只比國民黨認同者多四個百分點，這是自2016年五月以來迄今，兩大黨認同者比例最接近的一次。

他說，從臺灣人政黨認同趨勢來看，可以有四個觀察點：

第一，2016年5月，蔡英文高票當選總統，立法院民進黨攎獲68席，民進黨以完全執政的姿態重返執政，當時民進黨認同者多達49.3%，相對之下，國民黨彼時被兩次超級民意海嘯打趴在地，政黨認同者只剩16.6%，兩黨認同者差距高達32.7個百分點，是歷史上第一次。

第二，民進黨認同者比例從2016年7月從一開始49.3%，到最高的51.9%，一路下滑到28%，在短短時間內，總共流失23.9個百分點，幅度之大，有如雪崩般的下滑，恐怕也是世間少有的現象。這種政黨認同在短期間內大起大落的現象，某種角度來看，反映的是大量支持者希望幻滅的過程。

第三，國民黨認同者自2016年5月到2018年1月這二十個月的期間，最高是25.2%，最低是16.6%，政黨認同比例起伏很小，只有8.6個百分點，和民進黨認同者的大起大落形成強烈的對比。但從歷史的角度來看，這反映的是一個曾經叱吒風雲、不可一世的獨大政黨，因不能與時俱進，硬是被民意拋棄、被歷史壓縮到角落的辛酸。

第四，中性選民的壯大應運而生，主要是因為社會對兩大黨失望和不滿的長期累積所致。中性選民規模的空前龐大，其實就是「主要政黨泡沫化或空洞化」的附隨現象。從過去二十個月的臺灣政黨認同的潮起潮落，可以用一個學術性概念去理解，那就是，「政黨支持者的重組與解組」。

他說，換句話說，在過去短短二十個月，臺灣發生過一次可能空前絕後的「政黨重組後，又迅速解組」的現象，主要原因就是主要政黨表現荒腔走板所致。不過，臺灣也有不少小黨，根據相關證據，初步研判，小黨並沒有在「主要政黨泡沫化」過程中獲得明顯的好處。

游盈隆表示，臺灣政黨政治的根基已出現鬆動的跡象，這究竟是短期現象？還是長期現象？仍待進一步確認。如果只是一時的、短期的現象，那民進黨與國民黨仍可安居其主要政黨的地位；如果是一個進行中的長期現象，那臺灣政治過程將成政治素人和政治冒險家的新樂園。

(工商)

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