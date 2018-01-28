為了管爺 宅神再槓李茂生：法律系嘴裡掛半天的無罪推論呢？

2018年01月28日 10:54 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

針對台大校長當選人管中閔論文抄襲爭議，台大研究誠信辦公室核定該論文「非正式學術論文」，不必討論是否涉抄襲。台大法律系教授李茂生在臉書開酸，引發宅神朱學恆不滿，也在臉書反酸李茂生：尾隨民進黨跟風鬥爭管中閔挺行的，法律系嘴裡掛半天的無罪推論是假的嗎？

李茂生昨天在臉書PO文，感嘆自己生不逢時，既然只要不刊登在期刊上就無倫理問題，「X！那麼多年來，我那麼小心幹什麼？」朱學恆深夜發文狠批，李茂生這種教授說建樹沒有建樹，說能力也看不出能力，尾隨民進黨跟風鬥爭管中閔倒是挺行的嘛！

朱學恆說，在法律系教書連無罪推定也不懂，既然沒有能證明管中閔抄襲的證據，還硬是要出來酸，法律系嘴裡掛半天的無罪推論是假的嗎？不知道教出過幾個恐龍啊？

李茂生臉書發文，經常引發網友正反兩極評價，也曾與宅神互槓。去年十月，李在臉書PO文感嘆，以教授一個月十萬元的薪水，坐不起商務艙，遭朱學恆狠酸「錢不夠就認真去賺！」對此，李茂生在臉書發三點聲明回嗆。之後不久，日本兵庫縣爆發餐廳以售價較便宜的但馬牛取代神戶牛獲取暴利事件，李茂生在臉書抨擊「神戶完蛋了嗎？從鋼鐵到牛肉都造假」，遭網友反酸：台大教授成天只想著搭商務艙吃和牛，難怪台大學術排名年年倒退！

(中時電子報)