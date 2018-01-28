16歲花美男得性病 回診卻苦惱：該帶哪個去？

一名少年感染淋病，醫師要求他帶性伴侶回診，卻回說砲友太多不知道該帶哪個。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

1名長相俊俏的16歲少年，因陰莖流出黃綠色膿液、解尿疼痛，就醫時被診斷罹患淋病，當醫師要求他帶性伴侶一同來治療時，少年竟回答：「我馬子和砲友一堆，不知道該帶誰來。」對此，高美泌尿科院長李嘉文醫師指出，每逢連假，性病病例就會隨著增多，曾有人1次得到4種性病，呼籲年輕人發生性行為時，記得要戴保險套。

李嘉文指出，這名少年就診時，表示尿尿時會痛，一脫下褲子，就看到龜頭流出黃綠色膿液，確診感染淋病。醫師為少年開藥，並要求他下次帶性伴侶來看診，卻遭到少年回說：「我馬子和砲友一堆，不知道該帶誰來。」醫師只好勸他治療好之前，必須禁慾。

據《蘋果》報導，李嘉文表示，淋病是藉由性行為傳染，潛伏期約2至7天，隨著連假開始，病例也隨著增加。截至昨日，確診11例，都是年輕男子，其中年紀最小的就是這名少年，另外2名男子只有17歲。李嘉文還透露，曾有名20多歲男子，一次被檢驗出得到梅毒、菜花、愛滋與淋病4種疾病。

李嘉文強調，若內褲像是沾到濃鼻涕，有著黃、綠等色塊的濃稠物，就有可能是感染淋病，提醒民眾要避免感染，除了避免多重性伴侶，發生性行為前，若發現對方的內褲有上述色塊或是發出臭味，對方就有可能感染到淋病，應急踩剎車且勸對方就醫。

(中時電子報)

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