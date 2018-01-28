民調：6成民眾不滿蔡政府拚經濟表現

2018年01月28日 11:51 工商 崔慈悌

總統蔡英文近期大力鼓吹企業加薪拼經濟，不過根據台灣民意基金會今天公布的最新民調，對蔡英文總統拼經濟表現，有高達六成的人不滿意，其中有兩成七的人是「強烈不滿意」，顯示大多數台灣人對蔡總統上任以來的經濟表現持續失望與不滿。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，關於台灣人的個人經濟狀況，我們問：「過去一年來（2017)，您個人的經濟狀況是變好？變壞？還是沒改變？

結果發現：在年滿二十歲的台灣成年人中，有13%覺得變好，23%覺得變壞，62.2%覺得跟過去一樣，1.9%不知道/拒答。換言之，絕大多數的人（六成二）覺得自己的經濟狀況跟過去一樣，並沒有什麼改變；兩成三的人覺得變壞了，一成三的人覺得變好了。

他說，整體來講，過去一年，覺得個人經濟狀況變壞的比變好的多十個百分點。這樣的社會氛圍當然不是主政者所樂見的。

對於台灣人對蔡英文總統拼經濟的感覺，游盈隆表示，我們問：「整體來講，您滿不滿意蔡英文總統上任迄今，在拼經濟方面的表現？」結果發現：4%非常滿意，26.6%還算滿意，33.4%不太滿意，26.5%非常不滿意，9.6%沒意見/不知道/拒答。

他說，換言之，對蔡英文總統上任迄今的經濟表現，只有約三成一的人基本上滿意，但有六成的人不滿意，而且有兩成七的人強烈不滿意。「這種人民的不滿，對蔡英文總統及其執政團隊而言，是一個無法忽視的強烈警訊」。

進一步分析，在政黨認同方面：民進黨認同者有六成三基本上滿意，三成二不滿意，5％不知道；中性選民中兩成三基本上滿意，六成二不滿意，15%不知道；國民黨認同者不到一成（8.5%）基本上滿意，九成不滿意，1.5%不知道。

游盈隆表示，在滿意蔡總統經濟表現的人當中，民進黨認同者就佔了五成八；若扣掉這部分民進黨認同者的力挺，就所剩無幾了。即便是南台灣，民進黨大本營，都有超過半數的人對蔡總統上任以來的經濟表現不滿。「當然，邊陲縣市人民的不滿就更高了」。

游盈隆表示，從趨勢來看，我們可以簡單分四點加以說明：

第一，自2016年8月蔡總統將滿百日執政時，滿意或不滿意蔡英文經濟表現的人各約佔四成六，平分秋色，不相上下。

第二，三個月後，也就是2016年11月開始，至少一連三個月，不滿意蔡英文經濟表現的人開始扶搖直上，到達五成六，並進一步飆升到六成，而且不滿意的人竟高出滿意的人30個百分點。

第三，到了蔡英文執政滿一週年的時候，不滿意其拼經濟表現的人，更一舉衝高到六成四，滿意者則只有三成三；換言之，蔡英文執政滿一週年，不滿其拼經濟表現者也到達最高峰，已接近三分之二成年人不滿。

第四，到了2018年1月，最新的民意顯示，仍然有高達六成的民眾不滿意蔡總統的經濟表現，而這還是請出高人氣的南台灣政治明星賴清德出任閣揆以後的人民的感覺。

他說，這顯示台灣人對蔡總統上任以來的經濟表現普遍失望與不滿，要如何妥善回應廣大民眾此一心聲，是蔡政府當前重中之重的要務。

(工商)