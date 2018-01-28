除夕團圓賞美景！台灣在地食材入菜、異國風年菜也有fu

The Penthouse「喜迎新年福旺戊戌」中式圍爐宴。（誠品行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

咻！再過兩週多，就是「狗年」了！告別動盪不安的2017年！總希望今年能福運旺旺來！除夕夜免不了闔家團圓，除在家品嚐媽咪、阿嬤愛心料理，其實在大飯店圍爐、或訂購年菜也很便利！有業者提供墨西哥、美國、西班牙、泰國、日本及中式等精彩的無國界美饌，也有以台灣在地食材入菜，盼在新年求好彩頭！

The Chapter Café _前菜「五福臨門」啟動春節好兆頭。（誠品行旅提供）

「日新月異雄雞去，國泰民安玉犬來」是古時文人墨客對於狗年的讚美，忠貞不渝的狗，在中國傳統文化中為代表著興旺、富貴與好運的美好生肖。為分享這份吉祥寓意，誠品行旅今年以「旺得福」(Wonderful)團圓宴為主題，於2/15除夕夜當晚分別推出經典中式桌席、創意西式套餐與無國界分享套餐三款圍爐方案，祝福旅人們新的一年能大放異彩，開啟嶄新扉頁！

In Between_新春限定套餐（左）、The Chapter Café _新春團圓分享餐（右）。（誠品行旅提供）

首推擁有寬廣城市視野的16樓多功能宴會廳The Penthouse品居，提供每桌NT$28,800+10%的中式桌席(每桌10人)，嚴選鮑魚、花膠、干貝、烏參及香檳茸等上等食材，伴著都市最美天際線，享受溫暖豐收盛宴；氣氛輕鬆歡樂的一樓The Chapter Café於除夕至初四推出每套 (4-6人份)的新春團圓分享餐，集結墨西哥、美國、西班牙、泰國、日本及中式等精彩的無國界美饌，邀請闔家在圍爐餐桌上環遊味覺地圖。

可遠眺台北101夜景的二樓義法料理In Between之間餐廳，從小年夜、除夕及初二由主廚團隊規劃特色套餐，提供包括香檳茸烏骨雞肉捲及大甲芋頭泥、爐烤香料奶油波士頓龍蝦、美國頂級菲力牛排及爐烤濕式熟成丁骨牛排等七款精彩主菜，為小家庭提供精緻的除夕團圓選擇。

村却酒店海陸大餐年菜開始預訂。（村却國際溫泉酒店提供）

此外，鄰近羅東火車站精華地段的村却國際溫泉酒店，落成後成為宜蘭新地標。飯店自2017年十月試營運，已於日前取得溫泉標章，成為羅東唯一擁有溫泉的休閒度假飯店！因應全新氣派的宴會廳落成，加上農曆年來臨，村却特地推出「起家呷圍爐‧新年有go旺」專案，年菜宴席開始接受預訂。

五星級大廚嚴選在地頂級海、陸食材，道道都是大氣澎湃的圍爐年菜，還有象徵團圓、賀歲、升遷、好事成雙、好運臨門的吉祥菜色，像是賀歲團圓繽紛盤、金駒團圓繽紛盤、閩菜狀元佛跳牆、粵軒精選鴛鴦點，為消費者討過年好采頭。

(中時電子報)

川湘乾燒海皇參。（村却國際溫泉酒店提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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