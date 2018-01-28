HBL八強今開戰 「綠色大戰」松山尬高苑揭序幕

2018年01月28日 11:07 中時電子報 林宋以情

106學年度HBL高中甲級籃球聯，男女八強準決賽28日起至2月4日台北體育館（紅館）點燃戰火，爭奪最終通往台北小巨蛋的4強入場券。男子組首日晚間上演「綠色大戰」壓軸，將由衛冕軍松山高中碰上濁水溪以南唯一代表高苑工商。

HBL今年男子八強為泰山高中、南山高中、松山高中、高苑工商、能仁家商、東山高中、南湖高中、東泰高中。其中泰山、南山、松山、能仁被視為4強熱門，不過今年衛冕軍松山高中在少了高國豪後，挑戰衛冕難度不小。

泰山譚傑龍。(資料照,林宋以情攝)

今年泰山高中由「混血王子」202公分譚傑龍領銜，複賽4勝1敗僅輸給能仁家商，陣中大前鋒傷兵韓杰諭也有望歸隊，將再度叩關4強放眼決賽。擁有「雙衛」谷毛唯嘉、高承恩，一強力中鋒陳范柏彥的能仁家商，複賽5戰全勝，奪冠再添信心。

去年含恨亞軍的南山高中，今年複賽雖然中鋒吳沛嘉左腳踝瓊斯骨折因傷缺陣，仍5戰全勝輕騎過關，八強吳沛嘉出賽仍是未知數，也讓南山晉級路添不確定性，在吳沛嘉缺陣情況下，頂替的林嘉隆、黃鉑恩將遭遇考驗，主力張鎮衙、陳又瑋同樣也擔負奪勝壓力。

女子組八強隊伍為永仁高中、南湖高中、北市陽明、南山高中、普門中學、滬江高中、苗栗高商、淡水工商，衛冕軍普門、永仁、南山、滬江最被看好，不過南山陣前換帥也讓戰局埋下伏筆。

(中時電子報)