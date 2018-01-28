HBL八強今開戰 「綠色大戰」松山尬高苑揭序幕

松山高中今將對上高苑工商，圖為松山楊承翰切入。(資料照,李弘斌攝)

友善列印
中時電子報

106學年度HBL高中甲級籃球聯，男女八強準決賽28日起至2月4日台北體育館（紅館）點燃戰火，爭奪最終通往台北小巨蛋的4強入場券。男子組首日晚間上演「綠色大戰」壓軸，將由衛冕軍松山高中碰上濁水溪以南唯一代表高苑工商。

HBL今年男子八強為泰山高中、南山高中、松山高中、高苑工商、能仁家商、東山高中、南湖高中、東泰高中。其中泰山、南山、松山、能仁被視為4強熱門，不過今年衛冕軍松山高中在少了高國豪後，挑戰衛冕難度不小。

泰山譚傑龍。(資料照,林宋以情攝)

今年泰山高中由「混血王子」202公分譚傑龍領銜，複賽4勝1敗僅輸給能仁家商，陣中大前鋒傷兵韓杰諭也有望歸隊，將再度叩關4強放眼決賽。擁有「雙衛」谷毛唯嘉、高承恩，一強力中鋒陳范柏彥的能仁家商，複賽5戰全勝，奪冠再添信心。

去年含恨亞軍的南山高中，今年複賽雖然中鋒吳沛嘉左腳踝瓊斯骨折因傷缺陣，仍5戰全勝輕騎過關，八強吳沛嘉出賽仍是未知數，也讓南山晉級路添不確定性，在吳沛嘉缺陣情況下，頂替的林嘉隆、黃鉑恩將遭遇考驗，主力張鎮衙、陳又瑋同樣也擔負奪勝壓力。

女子組八強隊伍為永仁高中、南湖高中、北市陽明、南山高中、普門中學、滬江高中、苗栗高商、淡水工商，衛冕軍普門、永仁、南山、滬江最被看好，不過南山陣前換帥也讓戰局埋下伏筆。

(中時電子報)

NBA》末節被冰原因曝光 羅斯：我… NBA》確定了！喬治頂替考辛斯全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。