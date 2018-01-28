F-35不給力！ 美軍A-10攻擊機不得不再戰10年

A-10攻擊機。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國國防部最新的報告顯示，美軍最貴的戰機F-35還需要更多的時間才能形成完整戰鬥力，這也影響了原訂由F-35取代的A-10攻擊機服役年限。美國空軍近日要求將A-10攻擊機的服役期限延長到至少2030年，且國防委員會也都支持撥款1.03億美元（約新台幣30億元）來啟動新的A-10機翼生產線。

據美國《防務新聞》報導，空軍作戰司令部司令霍姆斯（Mike Holmes）25日表示，在2019財政預算請求中，空軍要求更多的機翼來維護A-10機隊，來讓A-10攻擊機的服役年限至少延到2030年，但具體延長服役的A-10攻擊機數量尚未有定論。

雖然目前預算法案還沒有通過，但美國國防委員會都支持撥款1.03億美元，以啟動新的A-10機翼生產線。

美國研製的5匿蹤代戰機F-35就是計畫用來替代F-16、A-10等戰機，但F-35計畫多次延誤，導致這些預計退役的戰機必須延用。

美國空軍去年證實，除非美國國會為109架A-10攻擊機提供新的機翼，否則這款1977年就開始陸續服役的戰機，有三分之一的中隊將不得不退役。

美國五角大廈最新報告指出，F-35原本預定2018年要結束16年的研發階段，進入為時一年的戰鬥測試階段，但戰鬥測試演習卻已經延遲一年。而在F-35獲准全速量產前，戰鬥測試是必要的一步。

(中時電子報)

文章來源：Air Force to order more A-10 wings in FY19 budget request

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