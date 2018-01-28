拉肚子除了吃白吐司與稀飯 這5種食物也可以

2018年01月28日 11:23 中時電子報 周鎮宇

拉肚子令人難受，許多人遇到時，多以白吐司與稀飯代替平常所吃的食物，期望身體能夠盡快恢復，有國外專家另外指出5種，遇到拉肚子可吃的食物，包含香蕉、雞蛋、馬鈴薯、肉類清湯與酥打餅乾，都可以讓你拉肚子的狀況好轉。

據外國網站《Mens Health》報導，拉肚子時避免就是吃到乳製品或高脂肪食品，也統整出5種食物可以讓人病況得到好轉。

1.香蕉

香蕉是易消化的碳水化合物，另外它也富含電解質，不僅如此，香蕉還有果膠，可以有助於腸內的吸收。

2.雞蛋

當遇到拉肚子時，也可食用雞蛋，做出煎蛋，然後部要添加任何調味或油，可以對腸胃有好的效果。

3.肉類清湯

在拉肚子時，身體很容易出現脫水的狀況，除了喝水補充外，也可以煮肉類的清湯，達成補充水分的效果，也可以添加所需的營養。

4.馬鈴薯

馬鈴薯擁有較高的鉀電解質含量，當拉肚子的時候，奶油與牛奶都不是好選擇，可以透過蒸馬鈴薯來增加身體所需的營養。

5.蘇打餅乾

當拉肚子的時候，低纖維的食物，是飲食中的最好選擇，所以也可以選擇吃蘇打餅乾，也可以減緩拉肚子的不適感。

不過專家也提醒，如果拉肚子持續太多天，還是需要趕快接受醫生的指示，給你最詳細的檢查與建議。

(中時電子報)