MLB》不賣坎普了？道奇總管：他能競爭左外野

坎普原本可能被交易，道奇現在考慮留用。(美聯社)

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道奇先前跟勇士進行5人交易案，把坎普(Matt Kemp)找回來，然而道奇外野人才濟濟，坎普未來2年薪資高達4300萬美金，外界預期道奇會把他交易甚至釋出，不過道奇總管薩迪(Farhan Zaidi)如今也認為坎普能成為球隊爭冠的助力，「我們左外野競爭激烈，他會是其中1個人選。」

33歲的坎普養成自道奇體系，2014年後才被交易離去，直到今年才重回老東家。這筆交易被外界預期只是道奇跟勇士為省錢所做的決定，道奇會再把坎普交易掉，就算送不走也會釋出，總之就是不打算讓他留在陣中。不過薩迪態度一轉，也考慮把坎普視為道奇爭冠的成員之一。

坎普身價高，對道奇而言是龐大的負擔，薩迪不諱言他們進行交易，就是為了薪資考量，但即便現在多了坎普的薪資，他並不因此擔心，「坎普對很多球隊來說都有幫助，也包括我們，心態保持開放、讓他去比賽，是我們的責任。如果他能在場上幫助球隊，是所有人樂見的事。」

只是坎普到來前，道奇外野本就有多達7人卡位，坎普競爭的難度不小，薩迪也直言，坎普明白他被送到別隊，會有更多機會。不過坎普重返道奇，好處是包括普伊(Yasiel Puig)跟簡森(Kenley Jansen)等老隊友，都跟他有交情，環境對他並不陌生。

尤其是普伊，道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)認為坎普跟普伊，建立起不錯的關係，「這2個人都渴望贏球，我沒發現什麼問題。道奇是個擁有很多好選手、與眾不同的球隊，我抱持開放態度跟坎普對談，他向我保證他想成為贏家，回洛杉磯是他的夢想，他為此感到興奮。」

坎普去年在勇士出賽115場，繳打擊率2成76、上壘率3成18、長打率4成63成績，但累積19轟、64分打點，都是近3年新低。此外，坎普在2013年腳踝受傷後，再也沒能找回過往那種速度；他2011年跑出生涯新高40盜，接著到去年8個球季間，僅2015年有12盜的雙位數成績。

(中時電子報)

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