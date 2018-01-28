關鍵銅印出土 漢代海昏侯五號墓墓主身份曝光

2018年01月28日 11:46 中時電子報 李靖棠

據新華社報導，位於大陸江西南昌、漢代海昏侯國墓考古工作再次傳出新進展。挖掘小組前日（1/26），在江西考古匯報會上宣布，在五號墓內靠近墓主腰間位置，發現的一枚漢代銅印，印上文字分布：「左上為劉、右上為充、右下為國、左下則為印。」

探索發現 《2017考古進行時》 海昏侯大墓考古發掘

專家們經過與《漢書·武五子傳》一對比下，判定五號墓墓主應該就是，首代海昏侯劉賀嗣子、未能襲封爵位而早逝的劉充國。中國社科院考古研究所副研究員李存信介紹，五號墓開挖至今，發現墓主頭部被漆器疊壓，下有玉圭、玉枕；頸部有玉組珮，腰部有玉帶鉤、水晶、瑪瑙、玉具劍等寶物。而且出土玉器經檢測，多為產於今日新疆的和田玉料，不僅間接證實了漢代絲綢之路交流，也讓後世能更深入理解，漢代諸侯等級的墓葬制度。

海昏侯五號墓中發現大批玉器，圖中為一枚出土的纏絲瑪瑙。（圖/中新社）

位於江西的海昏侯墓，出土了大量黃金與玉器飾品。（圖/中新社）

西漢海昏侯劉賀，漢武帝與李夫人之孫、原襲封封為昌邑王爵位，後在昭帝駕崩後，被執掌大權的霍光迎入宮中，繼任為西漢第九代皇帝。但據《漢書》中記載，劉賀繼位僅27天，就因密謀要推翻霍光而反被罷黜，遭霍光請太后下旨以不堪重任為由，將劉賀送回山東原封地監管。西元前63年，漢宣帝改封劉賀為海昏侯，封國就在今日江西省南昌一帶。而劉賀在改封後4年，即以33歲之齡結束他波瀾起伏的短暫一生。

南昌海昏侯墓葬中，一件出土的精美玉器，雕刻有龍鳳等圖案。（圖/中新社）

海昏侯墓出土現場，是目前所知長江以南的西漢墓葬中，唯一一個帶有車馬陪葬坑的。（圖/中新社）

海昏侯墓在經整理後，從出土竹簡上，發現大批經典著作，包含《悼亡賦》、《論語》、《易經》、《禮記》、《孝經》、《醫書》、《六博棋譜》等書，至於這部失傳千年的《論語》知道篇，考古專家認為，若能與同期墓葬出土的肩水金關漢簡中，整理出可相呼應的文句，不僅有機會推斷出此篇的全文，也能將《齊論》中另一個《問王》篇首章「子貢問王」整理出來，讓這部經典在2千年後的今天，再次與世人見面。

(中時電子報)