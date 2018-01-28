香港挖出二戰千磅炸彈 急疏散千人封路拆彈

2018年01月28日 11:44 中時電子報 蔡萱

香港地鐵工程27日一早於灣仔港灣道與杜老誌道交界的進行施工時，挖到一枚重達1千磅（約450公斤）的巨型空投彈。為此警方緊急將附近400公尺的道路封閉，並疏散範圍內約1300人。現場在經過昨晚堆疊大量沙包等防護措施後，拆彈小組在今天上午10點展開拆彈工作，預計將耗時2小時，以高壓水槍混合鋼沙在彈殼表面鑽孔，再逐少抽出火藥燃燒，減低其爆炸力的方式拆彈。

警方27日深夜封閉灣仔北一帶的道路，實施交通改路措施，進行拆彈作業。(圖/中新社)

港警爆炸品處理課的拆彈專家27日到場檢查炸彈後，證實這是一顆型號ANM65的美式空投炮彈，彈長約145公分、直徑45公分及1,000磅重，是美軍在第二次大戰期間所使用的炸彈。專家也表示由於引爆管已損壞，移動炮彈會有危險。

警方也因此在27日將發現炸彈現場方圓400公尺的道路封閉，並疏散附近飯店、辦公室、商店，包括香港萬麗海景酒店、灣景中心及中環廣場等，約1,300名民眾。

警方27日疏散發現炸彈現場附近市民。(圖/中新社)

拆彈作業也在27日深夜展開，警方先是於凌晨在現場堆放好沙包，並於28日上午7點30分部署拆彈行動，接著在上午10點開始進行相關拆彈程序。

警方爆炸處理課人員選擇利用水力磨沙技術的方式解除炸彈危機，也就是以高壓水槍混合鋼沙在彈殼表面鑽孔，再抽出火藥燃燒。

這枚炸彈是港鐵工人於27日上午7點，在興建沙田至中環線的會展站使用大型鑽探機施工時，在距離地下約15公尺深處，意外發現了這枚巨型炸彈。

(中時電子報)