《翻爆旺美食》北中南肉粽大PK！今晚你選哪一道？

2018年01月28日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎基隆廟口肉粽 香氣從街頭飄到街尾

肉粽是東方人傳統特有的美食，也是端午節等重要節慶最不可或缺的佳餚之一，在近日寒冬襲來的情況下，吃上一個熱騰騰的肉粽，那絕對是人生一大享受。而藏身在基隆廟口夜市20號攤的肉粽，更讓人在大老遠就聞到粽子的香氣，吸引饕客紛紛上門。

◎獨家醬料！搭配肉粽美味爽口

33歲楊老闆本來從事電腦維修工作，受到大環境影響轉職，與妻子在新北市中和區經營「鑫旺世家大腸蚵仔麵線」，除了麵線好吃外，肉粽口味更是一絕，獲得不少饕客喜好，他們大讚楊老闆調配的醬料，酸酸甜甜搭配肉粽相當美味。

◎桃園阿乖肉粽 香Q有嚼勁

桃園在地美食「阿乖肉粽」，創立至今已有69年，在桃園共有3家分店，僅販售肉粽、四神湯和刈包，擁有大批饕客，阿乖肉粽堅持古法製作，滷肉香又入味，四神湯新鮮清爽，兩者搭配是不容錯過的到店必點。

◎一品肉粽 竹葉香濃餡豐富

一品肉粽在2006年拿下台中市府舉辦的金粽比賽第一名，採南粽水煮具竹葉香氣濃郁，並掌握燜煮及餡料比例，讓糯米粒仍具咀嚼口感，香菇、蛋黃及梅花肉等餡料也能呈現層次多元風味，還免費提供南部人吃粽必備的醬料及花生粉粒，也讓南部遊子也能吃到思念家鄉的好滋味。

◎用心做好粽 每一口都高檔

隱藏在嘉義市東市場的巧巧小肉粽，負責人郭貴葉用心製作好粽子25年，從小吃攤轉型為粽子達人，把傳統肉粽不斷創新口味，更做到宅配、批發，食材堅持採用台灣好米好料。

◎岡山龐家肉粽 堅持純手工

高雄岡山龐家肉粽飄香60年，傳承3代，以獨特包粽工法，保留金門粽道地口味，肉粽好吃秘訣就在糯米以獨門醬汁炒香，料多實在，還能吃到大塊飽滿的紅燒爌肉，內餡以自製豬油、油蔥酥爆香，不添加味精、防腐劑，健康又美味。龐家肉粽沒有門市，採用線上訂購，訂好了才做粽，是內行人才知的好味道。

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(中時電子報)