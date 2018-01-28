周錫瑋參選說明會 左批朱、右打蔡

2018年01月28日 12:12 中時 葉德正 、 黃世麒

前台北縣長周錫瑋28日正式宣布參選新北市長。(黃世麒攝)

新北市國民黨黨內初選參選人周錫瑋今(28日)正式宣布參選並舉辦說明會，會場上他細屬過去政績，提出新的城市願景，強調自己的五大能力，能夠乘風再起，開創新北市；他更在說明會上左批新北市升格後停滯8年，直指蔡英文政府以為人民投給你，以為你就是神可以胡作非為，這次選舉要讓民進黨輸，教會民進黨謙虛反省的能力。

28日現場，周錫瑋過去在台北縣的行政團隊包括前副縣長李鴻源、蔡家福、前秘書長洪孟啟，到環保局前局長現任台北市副市長鄧家基都到場聲援近20人到場聲援，會場永和國父紀念館會場一二樓座無虛席。

活動除了各路人馬一一上台聲援外，周錫瑋入場前，先撥放了當年他宣布退選新北市長落淚影片，宣示東山再起的決心，接著由工作人員列隊舉著過去十大政績與未來十大願景的牌子入場，場面壯觀，周錫瑋身著勁裝一入場，一一與走道旁民眾握手。

「這8年來你們過得好不好？」周錫瑋一上台先從8年前因為馬英九勸退過程，與八年來遠離政壇成為農夫與百姓反省與檢討的日子，但這8年來國民黨輸了總統、立委與議會。

周錫瑋強調，如果現在參選人有能力、胸襟、勇氣能夠贏過周錫瑋，他就不會出來參選，這近八年以來，他在基層看到很多人工作一天只能賺一兩千塊，農夫天災、蟲害來，所有辛苦就泡湯，窮困家的孩子無法受到好的教育，失業者變遊民，吸毒者最後變罪犯，經濟衰退，比不上韓國、日本、香港與馬來西亞。

周錫瑋說，過七年學習，他知道自己有五大能力升任新北市長，他有實現夢想的能力，將過去三十多年無法完成的台北縣升格成新北市。

周錫瑋說，他有能力是包容與退讓，當初退讓給朱立倫，每次選舉他都支持朱，最重要他更有能力打敗民進黨，當初就是他打敗執政多年民進黨，贏下台北縣，當縣長期間，國民黨在總統選舉更是大贏50萬票。

周也說自己有勇氣、魄力能力，拆除砂石廠與違章工廠，他也有謙虛反省能力，他選擇做農夫、百姓，現在政治人物都太驕傲，以為人民投給你就是神，可以胡作非為，他更有能力實現承諾，七年來不入府、不入閣。

(中時)