NBA》柯瑞狂飆49分強壓厄文 勇士險勝綠衫軍

2018年01月28日 12:01 中時電子報 黃及人

柯瑞再次展現個人強大得分火力！28日上演東、西區龍頭對決戲碼，勇士靠著柯瑞單場投進8顆三分球，且拿本季新高49分，終以109比105氣走塞爾提克，除拿3連勝，也是本季第40勝(10敗)，繼續穩居聯盟與西區戰績最佳。

塞爾提克上半場靠著厄文、傑倫布朗兩人火力，一路保持領先優勢到中場休息時間，但在第3節，柯瑞徹底接管比賽，單節三分球4投全進、獨拿18分，比起塞爾提克全隊單節得分僅少1分，也幫助勇士重新掌握領先優勢。

儘管塞爾提克緊咬不放，柯瑞卻先在最後1分42秒投進個人第8顆三分球，接著最後1分08秒切入上籃，幫助勇士100比95領先，塞爾提克無奈祭出犯規戰術凍結時間，可惜柯瑞讀秒階段8罰俱中，讓勇士有驚無險留住勝利。

柯瑞全場投24中16，含三分球投13中8，除拿本季新高49分，更有5助攻、4籃板、2抄截，「這場比賽氣氛就跟季後賽一樣，很期待今年6月再跟塞爾提克交手！」杜蘭特也有20分、9籃板，卓雷蒙格林15分、11籃板。

其實厄文表現也很出色，全場投17中13，含三分球5投全進，攻下全隊最高37分，可惜還是被柯瑞比了下去，也失去本季橫掃勇士機會，布朗也替塞爾提克拿下20分，荷福德15分、13籃板，馬可斯莫里斯12分、8籃板。

(中時電子報)