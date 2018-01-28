日本瘋台灣修學旅行 人氣10年暴增近12倍！

2018年01月28日 12:17 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

台灣、日本兩地航班急速增加，不只帶動國人赴日旅遊熱潮；而近10年來，日本海外修學旅行（校外教學）來台人數同樣激增，成長幅度幾近12倍之多，台灣已被視為日本學生出國修學旅行的主流選擇。

日媒「每日新聞」今日報導，據日本全國修學旅行研究協會公布的數據顯示，2016年全日本有262間學校、4萬1878人到台灣修學旅行，是台灣首次超越所有地區，如美國（含夏威夷、關島、塞班島）、南韓、中國大陸等地，成為日本最夯的海外修學旅行選擇。

日本教育研究協會人員分析，台灣會成為日本學校安排校外教學的首選，主要是考量到台灣人親日、治安良好、旅費便宜等優點；因此從2006年起，選擇到台灣校外教學的學校與人數一路攀升，到2016年為止，10年內成長幅度達11.8倍。

每年10月到隔年3月是日本修學旅行的旺季，日本學生修學旅行團來台除了必去台北101、故宮等地標外，還會前往具有歷史淵源的日本時代遺跡，如北投的溫泉博物館、梅庭及二二八公園裡的台博館；另比較特別的景點還會前往台北孔廟，祈求學業順利。

此外，北市府前年起還曾針對日本來台的修學旅行風潮，推出《台北滿喫》修學小旅行手冊，與知名旅台日籍作家、日籍視覺影像設計師等人合作，藉此吸引更多日本年輕旅客來台。

(中時電子報)