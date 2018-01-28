日本瘋台灣修學旅行 人氣10年暴增近12倍！

日本學生修學旅行團除了必去的台北101、故宮等地標外，比較特別的景點是台北孔廟，學生都會特地祈求學業順利。（本報系資料照／台北市政府提供）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台灣、日本兩地航班急速增加，不只帶動國人赴日旅遊熱潮；而近10年來，日本海外修學旅行（校外教學）來台人數同樣激增，成長幅度幾近12倍之多，台灣已被視為日本學生出國修學旅行的主流選擇。

日媒「每日新聞」今日報導，據日本全國修學旅行研究協會公布的數據顯示，2016年全日本有262間學校、4萬1878人到台灣修學旅行，是台灣首次超越所有地區，如美國（含夏威夷、關島、塞班島）、南韓、中國大陸等地，成為日本最夯的海外修學旅行選擇。

日本教育研究協會人員分析，台灣會成為日本學校安排校外教學的首選，主要是考量到台灣人親日、治安良好、旅費便宜等優點；因此從2006年起，選擇到台灣校外教學的學校與人數一路攀升，到2016年為止，10年內成長幅度達11.8倍。

每年10月到隔年3月是日本修學旅行的旺季，日本學生修學旅行團來台除了必去台北101、故宮等地標外，還會前往具有歷史淵源的日本時代遺跡，如北投的溫泉博物館、梅庭及二二八公園裡的台博館；另比較特別的景點還會前往台北孔廟，祈求學業順利。

此外，北市府前年起還曾針對日本來台的修學旅行風潮，推出《台北滿喫》修學小旅行手冊，與知名旅台日籍作家、日籍視覺影像設計師等人合作，藉此吸引更多日本年輕旅客來台。

(中時電子報)

海外修學旅行 日人最愛台灣

文章來源：每日新聞

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
《翻爆旺美食》北中南肉粽大PK！… 關山「千人拔蘿蔔」戰力超強 不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。