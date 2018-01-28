張棟樑回歸演藝圈　放話3年內不做這件事

2018年01月28日 12:11 中時 尤嬿妮

張棟樑與父親擁抱。（盧禕祺攝）

張棟樑送上蛋糕為父親慶生。（盧禕祺攝）

張棟樑演唱會圓滿落幕。（盧禕祺攝）

張棟樑27日在「口袋的五度世界」演唱會慶功宴上，聊起單身多年、感情世界一片空白，他表示父母親曾關心是否有交往對象，如今覺得只要他健康就好，「而且我現在的重點不在這裡，一切隨緣吧」，直言至少3年內重心都放在衝刺事業。

張棟樑父母昨從馬來西亞來台支持兒子開唱，一家人感情緊密，他透露68歲父親曾於2009年小中風，康復後行動自如，孝順的張棟樑開心說：「爸爸現在很快活，唯一是他康復後個性變得比較內向，所以我在慶功宴上一度拒絕跟爸爸合照，就是擔心他不自在、造成身體負擔。」

他邀父母來台原以為會被拒絕，沒想到倆老決定參與他重返演藝圈的重要時刻；由於演唱會隔天適逢父親68歲生日，他事前詢問爸爸希望公開慶生還是回飯店再私下慶祝，父親回他「哪一個對你好，我就做那一個」，令人動容。

他回想出道10幾年一路走來經歷，演出會上獻唱〈年華〉時數度落淚，他說：「追夢的路我走過，越走越久，更能誠實面對自己、面對愛你的人。」2011年淡出那幾年，他原打算自資做專輯，直到2016年遇到現在的經紀人，雙方討論1年多、近日簽約合作，他經紀人說：「公司以Top藝人的宣傳預算力挺棟樑，除了3月有音樂作品，接下來他還會接拍戲劇。」

他為開唱一夜失眠，坦言這次回歸，影響最大是睡眠品質，「是最難打的一場仗」！36歲的他保養得宜，沒讓歲月在臉上留痕跡，身材也維持不錯，身高177公分體重控制在60公斤上下，問起保養秘訣？張棟樑笑說：「不吃肉，清淡、多運動。」

(中時)