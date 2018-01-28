關山「千人拔蘿蔔」戰力超強 不到半小時一掃而空

關山拔蘿蔔活動吸引滿滿人潮，蘿蔔很快就一掃而空。（黃力勉攝）

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關山拔蘿蔔活動民眾扶老攜幼參加，全都滿載而歸。（黃力勉攝）
關山拔蘿蔔活動民眾扶老攜幼參加，全都滿載而歸。（黃力勉攝）

關山鎮公所舉辦千人拔蘿蔔活動，吸引大批民眾攜家帶眷、扶老攜幼一起參加，蘿蔔田旁擠滿人潮，司儀還沒宣佈開拔就已經擋不住人潮，近3公頃的蘿蔔田在20分鐘內一掃而空，讓晚到的民眾只能撿蘿蔔葉或小蘿蔔。

關山鎮公所舉辦拔蘿蔔活動已經邁入第7年，人潮1年比1年多，今年面積增加到近3公頃，其中2.5公頃9點開放蘿蔔，活動開始前田邊已經圍滿人潮，民眾拿著飼料袋、塑膠袋等，蓄勢待發等待9點到來。

不過在58分時，有民眾偷跑讓人潮擋也擋不住，雖然工作人員鳴哨禁止、司儀也喊著還沒開拔，但仍擋不住民眾蜂擁而上，許多好手雙手一抱，胸前就是滿滿的蘿蔔，15分鐘內蘿蔔淨空。

為了讓晚到的民眾還有蘿蔔可以拔，關山鎮公所還保留約5分地的蘿蔔田晚1小時開拔，不過仍擋不住人潮，還不到開拔時間民眾就一擁而上，5分鐘就將蘿蔔拔光。

民進黨副秘書長徐佳青昨天剛好帶著小孩在關山度假，也一起參加拔蘿蔔活動。徐佳青笑著說，民眾一擁而上，是渴望親近農地，她也拔了一些回家加菜。

關山鎮公所指出，拔蘿蔔活動吸引遊客效益顯著，未來希望能跟花東縱谷風景區管理處合作，再擴大種植面積，讓遊客可以拔個過癮。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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