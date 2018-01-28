2017年手動測站PM2.5年均濃度 中市減量六都第一

2018年01月28日 12:24 中時 陳世宗

環保署公告2017年各縣市PM2.5手動測站年均值，相較前一年，台中市減量2.6微克/立方米，是六都中減量成效最佳的直轄市之一，空氣品質持續進步；中興大學工學院副院長莊秉潔也在臉書貼文表示，各縣市空汙防制的改進與努力，都會透過環保署公布的數據反映呈現。

環保局長白智榮表示，市府堅定對抗空汙，再推出防治空汙「三支箭」，包括擴大鍋爐排放加嚴管制範圍、電動公車倍增取代柴油公車，以及增加餐飲業油煙輔導改善家數，將繼續努力，朝符合聯合國的空氣品質指標15微克前進。

白智榮說，根據環保署公告2017年各縣市PM2.5手動測站年均值，相較2016年六都中，台北市減量2微克/立方米、新北市2.6微克/立方米、桃園市2微克/立方米、台中市2.6微克/立方米、台南市2.1微克/立方米；另高雄市則惡化0.6微克/立方米。台中與新北表現均為六都最佳。

環保署規範量測空氣品質方法有兩種，包括「手動」及「自動」採樣，手動採樣即是利用PM2.5採樣器，進行24小時空氣品質採樣後，將濾紙送實驗室計算質量濃度。環保署在各縣市擇1至2個測站，大約每3天採樣一次，利用手動採樣數據做為與自動測站校正比對的參考。

環保局強調，市府努力下，台中市PM2.5年均濃度逐年下降！2017年與2016年相比已降低77％的紅害，達成中央所訂108年空汙紅害減半目標。從紫爆天數來看，市府沿用較嚴格的標準，從103年87天降至106年僅剩24天，台中改善空汙有顯著成效。

(中時)