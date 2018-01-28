眾神護佑！台東6家宮廟神轎排長龍 供信眾鑽轎底

民眾排隊鑽轎底，祈求明年運勢順遂。（黃力勉攝）

友善列印
中時
民眾排隊鑽轎底，祈求明年運勢順遂。（黃力勉攝）

台東傳藝文化協會在天后宮前廣場舉辦鑽轎底、祈平安活動，邀請台東6家宮廟的神明、神轎安放在天后宮前，讓民眾可以一起鑽轎底，祈求平安來年豐收。傳藝協會理事長李朝勝表示，民眾的心願神明都能聽到，來年一定會平安順利。

傳藝協會已經連續5年在天后宮前舉辦鑽轎活動，在台東市長張國洲、縣議員洪宗楷、吳秀華、陳志峰等地方仕紳及宮廟負責人焚香祝禱後，開放民眾鑽轎底，從下午2時開始到晚間8時為止，吸引許多民眾參加祈願。

參加活動的宮廟包括台東天后宮、順天宮、天官堂、神農宮、忠合宮、劉部堂等，都是台東頗負盛名、香火鼎盛的宮廟，各宮廟將神明、神轎全都安放在天后宮廣場前，排成長龍讓民眾可以一次鑽過。

李朝勝說，展望新的一年，許多虔誠民眾都希望今年的不順留在今年，明年可以大展鴻圖，鑽轎底就是一種祈求的方式，各宮廟侍奉的神明不同，都能協助民眾的心願實現。

他說，許多農民希望明年能豐收，因此神農宮的神農大帝就很重要，在天后宮的大力協助下，每年民眾在過年前都能到天后宮前鑽轎底。

鑽轎底的潘姓民眾表示，6間宮廟的神明都到齊，鑽過轎底一定能保明年平安順遂，事業更順利，因此也特地來參加活動。

(中時)

2017年手動測站PM2.5年均濃度 中… 曾文水庫防淤隧道竣工 可年省近7…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。