眾神護佑！台東6家宮廟神轎排長龍 供信眾鑽轎底

2018年01月28日 12:31 中時 黃力勉

民眾排隊鑽轎底，祈求明年運勢順遂。（黃力勉攝）

台東傳藝文化協會在天后宮前廣場舉辦鑽轎底、祈平安活動，邀請台東6家宮廟的神明、神轎安放在天后宮前，讓民眾可以一起鑽轎底，祈求平安來年豐收。傳藝協會理事長李朝勝表示，民眾的心願神明都能聽到，來年一定會平安順利。

傳藝協會已經連續5年在天后宮前舉辦鑽轎活動，在台東市長張國洲、縣議員洪宗楷、吳秀華、陳志峰等地方仕紳及宮廟負責人焚香祝禱後，開放民眾鑽轎底，從下午2時開始到晚間8時為止，吸引許多民眾參加祈願。

參加活動的宮廟包括台東天后宮、順天宮、天官堂、神農宮、忠合宮、劉部堂等，都是台東頗負盛名、香火鼎盛的宮廟，各宮廟將神明、神轎全都安放在天后宮廣場前，排成長龍讓民眾可以一次鑽過。

李朝勝說，展望新的一年，許多虔誠民眾都希望今年的不順留在今年，明年可以大展鴻圖，鑽轎底就是一種祈求的方式，各宮廟侍奉的神明不同，都能協助民眾的心願實現。

他說，許多農民希望明年能豐收，因此神農宮的神農大帝就很重要，在天后宮的大力協助下，每年民眾在過年前都能到天后宮前鑽轎底。

鑽轎底的潘姓民眾表示，6間宮廟的神明都到齊，鑽過轎底一定能保明年平安順遂，事業更順利，因此也特地來參加活動。

(中時)