曾文水庫防淤隧道竣工 可年省近7億元清淤費用

曾文水庫防淤隧道工程28日竣工，未來目標年平均排砂量可達104萬噸。（萬于甄攝）

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行政院長賴清德28日參加曾文水庫防淤隧道工程竣工典禮，肯定工程如質如期完成，且未有任何為人詬病的案件及公安意外傳出。（萬于甄攝）

曾文水庫防淤隧道工程斥資逾40億元打造，採行象鼻鋼管工法的進水口，屬世界創舉，加上「山體消能」的出水口設計，吸引不少國外水利單位觀摩，工程耗時將近3年，28日舉辦竣工典禮，行政院長賴清德也親自出席，肯定工程如質如期完工，且未有任何公安意外及為人詬病的案件傳出，成為公共工程的典範。

曾文水庫因使用長達44年，水庫淤積問題嚴重，尤其市莫拉克風災後情況加劇，有效蓄水量幾乎少一座南化水庫的容量。

水利署表示，曾文水庫防淤隧道總長1266公尺，以象鼻鋼管工法的進水口及山體消能的出水口，希望能解決水庫淤積問題，完工後隧道平均年排砂量可達104萬立方公尺，相對節省約6.93億元的清淤成本，同時增加排洪能力達約每秒995立方公尺。

曾文水庫防淤隧道工程採用無圍堰工法、象鼻引水鋼管工法、山體消能工法、中間柱工法等，都是創新的作法，工程在兼顧品質、安全衛生與進度下，未傳出任何公安意外，更榮獲第17屆公共工程金質獎及勞動部104年公共工程金安獎。

賴清德致詞時也表示，隧道工程在各單位的協助下如質如期完工，相當欣慰，水資源在經濟發展上不可或缺，未來將以開源節流等方法，全力穩定供應，帶動企業投資意願。

(中時)

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