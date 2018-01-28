侯友宜太平宮發春聯 上千民眾塞爆廟埕

新北市副市長侯友宜（中）28日前往新店太平宮發送春聯 ，與新北市議員陳儀君（左）祝福民眾狗年「旺來福來」。（方濬哲攝）

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新北市副市長侯友宜（右）28日前往新店太平宮發送春聯 ，與排第一位的民眾開心合影。（方濬哲攝）
侯友宜上午至新店太平宮參拜並發送春聯。（王揚傑攝）

新北市副市長侯友宜今（28）日前往新店太平宮發送2018狗年春聯，今年新北市春聯以「旺來福來」為主題，十分搶手。侯友宜也在現場與民眾一同比出「旺旺」手勢，並打趣教民眾賀年詞「旺來福來，紅包拿來」，場面熱鬧，彷彿提早歡慶農曆年，2000份春聯更在一小時內發送一空。

侯友宜表示，新店太平宮主祀開漳聖王，有200年歷史，見證新店的發展，是當地重要的民間信仰，香火鼎盛。今年新北市以「旺來福來」設計春聯，燙金字樣搭配紅底春聯，充滿年味，其中斗大的「旺」字更是象徵新年能夠大旺、長旺。在開漳聖王的庇佑下，所有拿到春聯的民眾一定都能新年「旺旺來」。

民政局表示，今日一共準備2000份春聯，但天候不佳，原本預期前來民眾可能不多，意外的是，春聯上午10點開始發送，不到9點就有大批民眾現場守候，2000份春聯更在侯友宜到場後，1小時內發送一空。

排在第一位的許姓民眾說，知道今天侯友宜要來發春聯，所以早上8點半就到廟前等候，果然順利搶得頭香。

侯友宜除了發送春聯外，還熱情與民眾互動，要求合影的民眾來者不拒，展現親民作風。

新店太平宮董事長黃朝安表示，侯友宜要來發春聯的消息傳出後，廟方就不斷接到詢問電話，昨天下午更湧入數百通電話詢問發送細節，即便天氣陰雨，侯的高人氣依舊讓廟埕熱鬧滾滾，程度不下農曆春節。

(中時)

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