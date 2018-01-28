過年將至 宜蘭新住民先體驗越南新年

宜蘭縣新愛佳協會在28日舉辦「喜越過新年」活動，立委陳歐珀及夫人徐慧諭（最前排）也穿上越南傳統服飾與來自越 南的新住民一起合影。（胡健森攝）

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難得穿上越南傳統服飾，來自越南的新住民們開心合影留念。（胡健森攝）
越南的過年習俗與台灣十分相近，過年菜色則略有不同。（胡健森攝）

農曆新年即將到來，宜蘭縣新愛佳協會28日舉辦「喜越過新年」活動，邀請來自越南、印尼、泰國等國家的女性新住民一同提前圍爐過年，越南籍的新住民們更特別穿上傳統服飾，吃著他們家鄉的過年佳餚彼此拍照，顯得相當開心，現場喜氣洋洋過年氣氛濃厚。

「宜蘭縣新愛佳協會」是由立委陳歐珀夫人徐慧諭在去年1月1日所成立，已有來自越南、印尼，泰國、緬甸、日本等5個國家，近200位女性新住民加入，徐慧諭說，成立協會的目的是希望提供一個平台，讓新住民姊妹們能分享彼此的生活點滴，也是一個很好的學習平台；由於越南的過年習俗與台灣非常相近，因此今年先以「越南年」為主題，準備了豐富的越南菜，讓來自越南的新住民能回味在家鄉過年的感覺，未來還會輪流安排，以不同國家的新年為主題，讓來自其他國家的姊妹以及台灣的鄉親進一步了解各國的過年習俗，進而在文化上進一步融合。

已經來到台灣18年的陳春瑤說，台灣與越南過年的時間一樣，習俗也大致相同，只有在食材方面略有差異，像是過年要包粽子等，參加這場活動感覺很開心，到台灣18年來還沒有這麼開心的過年經驗。嫁到台灣7年武芳草則說，到台灣之後都沒有機會回越南過年，這場活動讓自己感受到越南過年的氣氛、並且還能吃到的家鄉菜，心理很溫暖。

特別與妻子一同穿上越南服飾的立委陳歐珀則表示，將會繼續督促相關單位加強對新住民的生活適應輔導、醫療生育保健、保障就業權益，等重點項目，以落實照顧新住民權益，同時也將推動建構友善的移民及攬才環境，積極推動有關移民專法、勞動權益促進、建構多元文化平等對待社會等法案及工作等，讓國際人才走入台灣。

(中時)

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