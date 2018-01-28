27分鐘速勝! 戴資穎印尼賽捧本季首冠

台灣羽球球后戴資穎印尼大師賽拿下2018年新球季首冠。(取自戴資穎臉書)

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中時電子報
戴資穎印尼大師賽女單奪冠。(資料照,badminton photo提供)

上周在馬來西亞大師賽「銀恨」，世界球后戴資穎28日印尼大師賽捲土重來，女單決賽僅花27分鐘、輕鬆21比9、21比13解決印度賽娜(Saina Nehwal)，捧回本季首冠。

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印尼大師賽為BWF(世界羽聯)第4級別的超級500賽(Super Series)，總獎金35萬美金(約新台幣1024.7萬元)與上周大馬大師賽相同，冠軍獎金2.62萬美金(約新台幣76.8萬)。

戴資穎過去對戰賽娜居8勝5負佔上風，且近期寫下對戰6連勝，近兩度交手在是2016年全英賽和馬來西亞公開賽，「小戴」都直落二勝出。

世界排名12的賽娜在印尼賽連剋種子，8強直落二宰同胞辛度(Pusarla Sindhu)，4強僅花兩局擊敗依瑟儂，不過賽娜碰上「小戴」也沒轍。

戴資穎此役有備而來，開賽狀態極佳，遠殺短吊球都讓賽娜猜不透，打出5比1開局，一波5比0攻勢拉開8分大幅領先，戴資穎局末網前輕挑小球逼出局末點，趁賽娜回球過高，抓緊機會網前反拍扣殺，12分鐘就21比9取得聽牌。

第2局賽娜仍舊找不到節奏，開賽就回球掛網，戴資穎再打出4比0開局，6比2後「小戴」以7比3攻勢趁勝追擊，雖然局末底線出界、網前掛網錯過兩個賽點，但20比13後賽娜底線回擊出界，戴資穎21比9、21比13笑納本季首冠。

(中時電子報)

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